“看重我们的现在，乐观我们的未来…”

星云大师说：分享故事：甲路过一条巷子，一个花盆突然从楼上抛下，顿时砸碎在他面前。甲心里想：“幸好我晚走一步，不然我脑袋就开花了，今天真幸运！大难不死必有后福啊！”

于是，他开开心心地离去，从这以后也没再想这件事。不久后，乙也路过这条巷子，又一个花盆突然落下，砸碎在他面前。乙顿时愁眉苦脸，心里想：“今天真倒霉，差点就死在这儿了！最近肯定会发生接连不断的倒霉事！”于是，乙闷闷不乐地离去，自打这事以后，乙每天想着会不会霉运降临，为此苦闷不已。

好命

当我们能在生活中端正心态，忘记我们的过去，看重我们的现在，乐观我们的未来时，那我们就站在了生活的高处；所谓“人要运命，不要命运”，这也告诉我们，命运虽有，但仍操之在我。好命不是靠拜神求来，也不是靠人加持灌顶得来的。我们能“一念心转”则心开意解福就来，我们能“一念清净”则心诚意正运就通，我们能“一心正向”则心正气盛邪不侵，我们能“一心向善”则一念善心破千灾。扭转命运的贵人不在远方，拥有正念、有好的心态，我们就是自己生命中最大的贵人。

我们心情不好时，轻轻对自己说，生活就是这样，休息一下，别忘了明天会有阳光，心情愉悦时，偷偷告诉自己，人生不能总是得意，生命中有风有雨，人生就是在曲折的过程中，挫折时学会振作起来，高兴时，不要沉醉其中，生活就要在苦中想着幸福，在幸福中坦然，做人不一定要风风光光，但一定要堂堂正正。

审视

我们要改变命运，先要改变自己的内心，但不可只追求表面形式上的改变。在每个人的一生中，都有很多次可以改变自己命运的机会，是往好的方面改变，还是往坏的方面改变，完全有赖于一个人对当时情形的认识，然而，许多人就是被一时的消极带着走，让负面情绪在内心滋长，结果让这些机会都从自己的指缝中失去，还要责怪老天不作美，非要让自己一直痛苦下去。

我们能用正确的方式审视自己，一切都会改变的，如果总是顾影自怜，其结果就是我们走不进别人的心里，别人也走不进我们的心里。人生最大的敌人不是克敌，而是克己；在生活中，我们留一点空间，给自己转身；余一些时间，给自己思考，不急不缓，不紧不松，这就是做出改变的最好开始。