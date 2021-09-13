追其所见

你可曾想过，每件事物是否都有一个心有所属的标价，所以大家总会理所当然似地议论评价，到底值不值得呢？

小时候，对于“值”的概念来自母亲激烈的讨价还价。我怯怯地躲在母亲的身后，听她与推销员的一番唇枪舌剑，仿佛还能窥见其中的刀光剑影。哪值得这个价？太贵了，算便宜一点吧！议价成功之后，母亲走出去的脚步显然轻盈得多了，像是打了一场胜仗。

母亲喜欢和别人吹嘘她所购得的战利品都是物有所值的，绝不会被砍菜头。初始，我以为实质的东西才能按值论价。后来儿童不宜的电视连续剧看多了，庸俗煽情的对白中总会听到这么几句犹如醒世警钟的劝告：你为那个负心郎而等到天荒地老，多不值得啊！你为了这种芝麻小事而哭得肝肠寸断，多不值得啊！有一次广告时间，我乘机问追剧的母亲，为何不值得的人事总是比值得的来得多。母亲慨然道，因为每个人能给予的爱就只能那么多，因为眼泪多宝贵，只能为值得爱的人而流，因为世事无常而时间有限……

我想象的画面是，人生有无数个隐形的天平，一边承载的是我的真心、我的执念、我的努力、我的青春，另一边则是有待设价定值的对象。我们一直寻求平衡对等，对于不值得爱，不值得等，不值一提的人事物，就只能把心一狠，统统刷了下来。有一个时期，每当我要说服自己哪些人事值得掏心尽力，就会哼唱郑秀文的歌曲《值得》：“我们的故事，爱就爱到值得，错也错的值得。是执着是洒脱，留给别人去说。用尽所有力气不是为我，那是为你才这么做”。

由于家中的书籍太多，书橱已容纳不下，只好堆叠成一座一座颤巍巍的高山，形成友人A叹之蔚为奇观的景象。可我丝毫不懂得节制，看到喜欢的书还是非买不可。买了书后做的第一件事就是立马把看不顺眼的标价贴纸抠掉。A指出我购买其他东西总会犹豫再三，先抱怨说，这个太贵了，那个不值得买，但对书本却“随心所欲”。由此可见，在我心中，只要是值得一读的好书就是无价之宝。A则自认是名副其实的手机“控”，钟爱的手机品牌一推出新产品，就会请假漏液排队抢购。我禁不住反讥，这哪值得你这般死心塌地啊？A理直气壮地回应道，只要是心头爱，就会甘之若饴，从不问究竟值不值得。

我想起张爱玲的一句话：“你问我爱你值不值得，其实你应该知道，爱就是不问值不值得。”原来，对于心爱的人事物，天平就霍然消失不见了。因为一旦爱上了，就值得了。