“荔枝好食，皮粗粗…”

星云大师说：分享故事：东京奥运女子59公斤级举重金牌得主郭婞淳，风光背后藏着坎坷成长故事。她在台湾宜兰县出生，出生时体重过轻、脐带绕颈，是倖存的阿美族女孩，因此取名为“婞淳”（取幸存之音）。经历生产的折磨，命运之神没有放过她，她的家庭经济困苦，积欠房债，童年有时入住工寮或借宿亲戚家，生活颠沛，经常没钱买早餐。

不过这些痛苦过往并没有打倒她，她努力的付出学习，高一时进入集训队，在练习时却不慎被杠铃压伤，导致右大腿肌肉大部分断裂，历经了痛苦的复健阶段。

可她始终相信“所有的挫折都是最好的安排”，终于又一次在刚结束的东京奥运会创下佳绩。每每在她夺得赛事奖金后，她更将钱捐出去帮助偏乡，她一直秉承一个信念：“人生不只是赢得比赛，而是帮助别人一起完赛”。

两面

闽南话有句俚语“龙眼好食，壳乌乌；荔枝好食，皮粗粗”，是说凡事没有两面好，好吃的龙眼、荔枝却是丑陋的外表，想要得到快乐就要甘于吃苦。我们经历生命的苦痛，才能盛开美丽的花朵，这是苦中作乐的真谛；生命中的低谷和高峰都是相伴而来，没有低谷哪来高峰？没有挫折打击哪来成功的甜蜜？高峰是成就人生，低谷是磨练自己。

生命是苦海，却会让人苦中有乐，我们心存希望，成功就会降临；我们心存大愿，机会就会赐予；我们心存感恩，贵人就会接近；我们心存正念，幸福就会笼罩。

磨练

佛教所说的苦，除了我们身心因遭遇逆境所感受的苦恼以外，主要是指“无常故苦”，无常剥夺了我们的青春，使我们的身体在不知不觉中老朽毁坏；有些人家财万贯，衣食不缺，但是天灾人祸会将金钱夺走，不肖子女会将财产散尽，到头来一切都成为空无。由于一切无常，在时间上有生、住、异、灭，在物质上有成、住、坏、空，在生命上有生、老、病、死，这是任何人所无法否认的事实。

其实，人们都有无常苦的经验，然而总会在欢乐来临时忘却痛苦。例如：有许多人在年轻时刻苦勤俭，等到功成名就时，却忘了过去所吃的苦头，开始挥金如土，沈迷在声色犬马中；有些人在害病时，吃足了苦头，因此想尽种种办法寻医治疗，保养身体，但是大病初癒后，又回复过去饮食无度、通宵熬夜的生活。

而说到苦，不但是要我们接受苦的挑战，禁得起苦的磨练，将苦难看成是人生的试金石去超越它，更要我们正视苦的存在。所以，“观受是苦”、“一切皆苦”，是具有积极向上的含义，我们要懂得正面去看待。