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来自 / 联合早报

文 /
迈克

发布 / 2021年9月14日 5:00 AM

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看过《尚气与十环帮传奇》或相关宣传的张三李四，几乎无一不激赞梁朝伟那口流利英语，我比较淡定，因为许多年前已经预支了惊艳。记不清是《春光乍泄》还是《花样年华》光盘附送的花絮片段，一向被我误会缺乏语言天分的灵魂之窗发电机，华语即使烂不过古天乐，但拍《悲情城市》要侯孝贤把他毒哑才能出镜是不争事实，想不到接受英语媒体访问，竟然铿锵到教人听出耳油。那些年的香港，国际学校只有贵族后人才能报读，势利的我不认为伟仔具备优厚家庭背景，于是以为他曾经出洋留学，闲谈中讲起，徐姓电影节旧同事立即更正：“他没去过外国读书，英文在香港学的！”这位高人一等的小妹妹出身电视台，对港产艺员时辰八字了如指掌，迷恋的虽然主要是郭富城、黄秋生和郑伊健，坐在办公室时常神不守舍，犹幸没有画地为牢，其他非偶像也兼顾，资料应该可信。

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