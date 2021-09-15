“但行好事，莫问前程…”

星云大师说：分享故事：明朝一风水师，在大山里寻找风水地。一天他走得又累又渴，看到山谷里有三间草棚，一个穷苦的人家住在那里以种草药为生。风水师走进去向这户人家讨水喝。女主人见他气喘，给他倒了一碗凉水。当他正要喝时，她抓了一撮糠壳子撒在水面，使得风水师只能一边吹着糠壳子一边啜着凉水。他心里暗骂：这女人太坏了！我渴得不得了，她还往里面撒糠壳子折磨我。

好不容易喝完水，风水师怨恨心起，为了报复，风水师对她说：“看你家这么穷，我介绍一块风水宝地给你，你在那里盖房子，子孙会兴旺。”女主人非常感谢。

转眼间10年过去，风水师又转到这座山，他想起当年为了报复女主人，给她介绍了风水俗称的“绝户地”，会断子绝孙没有后人，可他到山谷一看：一幢高大的楼房矗立在那里，一看就是富贵人家，非常气派。

风水师很好奇，又走进去讨水喝。一进门，碰到10年前那个女主人，双方一下就认出彼此。女主人用美酒好菜招待他，然后说：“多亏您给我看了这块风水宝地，我才发达的啊！”

风水师这时良心发现，惭愧地对女主人说：“实际上当时我给你看的是一块绝户地！因为当时我渴得不得了，向你讨碗凉水喝。你不让我马上喝，还往碗里撒了糠壳子！”女主人笑着说：“您不知道，人渴急时喝凉水会把心惊炸开的。因为心脏很热，胃也很热，突然喝凉水会被激坏。就像一块烧红的铁突然用凉水一浇会裂开一样。农村人都知道很渴时不能直接喝凉水。”

风水师一听，说：“原来你是这用意，错怪你了。当时为了报复，给你介绍了绝户地，没想到你不仅没有绝户而且还儿孙满堂，这么富贵。”于是风水师非常感慨地说了一句话：“是善心改变了风水，什么都抵不过善良的本意。”

畏因

风水、地理应建立在伦理、世理、法理、心理之上，只要我们诚意，自觉心安，则“日日是好日，处处是好地”，因为一切福田均不离心地。

经上有句话说：“占相吉凶、仰观星宿、推步盈虚、历数算计，皆所不应。”佛教认为，占相吉凶”是“五邪命”之一，应以为诫。所谓“人人有佛性”，就是要我们认识自我、肯定自我，进而做自己的主人。因此，我们人生的最大认知应该是，从极度的神权迷信里跳脱出来，不受地理风水的支配，还给自己一个自由自主的人生。

针对命理之学，古德先贤也有八个字值得我们铭记：“但行好事，莫问前程”，只要去做善事、好事，不要去管前程如何。只要做了善事、好事，自然会有好的结果，“只管耕耘，莫问收获”，讲的也是这个道理。佛教讲“菩萨畏因，众生畏果”，意思是菩萨怕造恶的因，而众生则不然，众生并不在意造恶的因，害怕的只是恶果，这便是众生与菩萨的差别。

龙穴

以现代最佳的生活环境来说，可归纳为四点：一、要有通风，顺畅无阻；二、要有阳光，采光自然；三、要有视野，一望无际，以及四、要有通道，出入方便。总之，只要能方便生活，心中愉悦舒服，那就是最好的风水宝地。

而外在有良好的地理环境固然好，更重要的是内心也要有好地理，也就是内心有：良好的通风—思路通达；良好的阳光—热心开朗；良好的视野—展望未来，以及良好的通路—人走正道，这就是内心最好的龙穴。