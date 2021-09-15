世界暂停 订户 来自 / 联合早报 文 / 吴庆康 发布 / 2021年9月15日 5:00 AM 青年画家刘轩齐的九一一世贸双塔画作《暂停键》，巧妙贴切地描绘了当今世态。（刘轩齐／图） 字体大小: 小 中 大 九一一那天，我在土耳其的伊斯坦布尔。在酒店客房扭开电视看新闻的时候，电视播放的正好是纽约世贸中心北楼狂烧的画面。还没搞清楚发生什么事，画面就出现了另一架往世贸中心南楼直飞的飞机，瞬间就撞进了大楼。当时，我还没意识到那是现场直播，等终于明白发生什么事的时候，感觉世界暂时停顿了。是的，当时正在地球另一端的我，和许多人一样也感觉到前所未有的震撼。酒店大厅气氛凝重，许多人窃窃私语，但没人高谈阔论，深怕声量大一点就会有更多高楼塌下。然后，有人问我是不是要更换机票赶快回国，因为听说全美国，甚至欧洲许多航班都暂时停飞，有人担心回不了家。当年那一刻，感觉世界暂时停顿了。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 9/11 911事件 2359 吴庆康 世界暂停 方圆 路上的风景