“有恒心，能让我们受益…”

星云大师说：分享故事：孔子向师襄子学习弹琴，学习一首乐曲一段时间后，师襄子说：“我虽然是以击磬做的乐官，但我还是擅长于弹琴。如今，你已学会了这首琴曲，可以进一步学点别的了。”孔子听了说：“我还没有学到它弹奏的技巧啊！”

孔子用心投入，练习一段时间，很快学会了技巧。于是，师襄子便说：“你现在已学会技巧，可以学点别的了。”孔子说：“可我还没有了解曲子表达的意趣！”

孔子继续专心练习一段时间，了解了曲子的意趣。此时，师襄子又说：“你了解了意趣，现在可以进一步学点别的了。”但孔子依然想继续深入，答说：“我还不晓得它是歌颂谁的。”

于是，孔子专心一致，每天弹奏，用心领会曲中歌颂的人物。过了一段时间，孔子有所深思，站在一个高处，向着远方眺望说：“我已知道它是歌颂谁的了，他长得有点黑，身材修长，有着广阔的胸襟，长远的目光，他眼光辽阔，囊括四方。若不是周文王，谁能如此啊！”

师襄子听了，十分惊讶，立刻离开坐席来到孔子面前，表示敬意地说：“君子，真是无所不通的圣人啊，此曲的名字是《文王操》。”

小悟

恒心的力量如何让我们受益？四点参考：

一、一日一钱，千日千钱：一天存一块钱，千日下来，就存了一千块；一天做一件善事，即使只是小事，千日之后，就做了一千件善事；假如你一天说一句好话，三年千日，就说了千句好话。因此，不要以为一很小，一天天的增长，累积之后，那就是千千万万。

二、每念小悟，集小为大：所谓：“不辞小水，方能成就海洋；不积小善，无以圆满至德”，我们在生活中修行，贵在每个念头不断反观自省，不断的觉悟，可能只是小小的了悟，但慢慢明白，渐渐增长，集小为大，久而久之，就会有大彻大悟。

三、柔绳为锯，坚木可断：木头坚硬，绳子柔软，只要有恒心，再坚硬的木头，都会被柔绳锯断。烦恼也是一样，经典形容烦恼如木轭架在颈上，缚得人们无法出离、喘息。但只要以慈悲心、智慧心、柔软心为绳，必定会有将烦恼锯断的时候。

四、滴水虽微，可以穿石：岩洞的钟乳石，一毫一分，经过万千年的累积而成形；海边的巨石，不断给海水冲击，而成千疮百孔。不要以为一滴水很小，它可以滴穿石头。所以，微小不怕，只要耐烦有恒，时间的浪潮会将小人物推向时代前端；只要脚踏实地，历史的巨手也会将小因缘聚合成丰功伟业。

定位

不耐烦是属于什么毛病？就是“无恒病”。俗话说：有恒为成功之本，无论做什么事，没有恒心，休想把事情做好，求学也不易有成。因此，只要有恒心，无论做什么，历史会肯定我们的定位，大众会推动我们的成就，时间会带给我们利益，毅力会帮助我们进步。