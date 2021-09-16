横竖看

他讽世，咏史，论时，关注民生之苦，对历史上及自己生活中的女性人物形象有不少鲜明艳丽的刻画。

浩瀚唐诗的领空，李贺是一颗流星。他特异的才情飞掠而逝，正如他在《秦王饮酒》篇里的一句：“剑光照空天自碧”。

略知一二的读者，总爱拿《苏小小墓》来概论李贺。提起他的“幽兰露，如啼眼／西陵下，风吹雨”，津津乐道其鬼气森森；实在是把他看浅了。

唐朝当代文人直至后世学者（泛指涉览唐诗三百首的人，非专科研究者），皆以为唐诗之盛，李白是仙才，李贺是鬼才。这也是把李贺圈锢在他既定的独特文风而“钉死”了他。

我读他逾半世纪而每每无声泣涕，绝不同意李贺是仅止于鬼才。他讽世，咏史，论时，关注民生之苦，对历史上及自己生活中的女性人物形象有不少鲜明艳丽的刻画。就我个人深悉感知，李贺之奇，当称“亦鬼亦仙亦多情”方才对得起他。

李贺的许多诗句时而无心自白，如马诗二十三首之十三：“宝玦谁家子，长闻侠骨香”，又如《走马引》的“我有辞乡剑，玉锋堪截云”，令我低徊浩叹。如此光亮豪气，为什么会被设定为“鬼才”，难道是李贺戴帽自缚？只奈何世俗浅薄。

李贺有《苦昼短》，奇思流畅，雄浑如风，丝毫不逊李白。仅全诗尽录于下:

飞光飞光，劝尔一杯酒。吾不识青天高，黄地厚。惟见月寒日暖，来煎人寿。食熊则肥，食蛙则瘦。

神君何在？太一安有！天东有若木，下置衔烛龙，吾将斩龙足，嚼龙肉，使之朝不得回，夜不得伏。自然老者不死，少者不哭。何为服黄金？吞白玉？谁是任公子？云中骑白驴。刘彻茂陵多滞骨，嬴政梓棺费鲍鱼。

其中涵有屈原的神蕴和李白的风格，李贺的才学根底／才华淋漓尽显。楚辞深重影响他的创作，或许，三吕大夫的寒苦行吟剪影不幸过早地铸就了李贺病弱早衰的命运？

一首《伤心行》是李贺活生生的写照:

“咽咽学楚吟，病骨伤幽素。秋姿白发生……古壁生凝尘，巈魂梦中语。”他开门见山就说“咽咽学楚吟”。

不全文分享会感到遗憾的一首是他的《将进酒》：

琉璃钟，琥珀浓，小槽酒滴真珠红。烹龙炮凤玉脂泣，罗帏绣幕围香风。吹龙笛，击鼍鼓。皓齿歌，细腰舞。况是青春日将暮，桃花乱落如红雨。劝君终日酩酊醉，酒不到刘伶坟上土。

这一首迹近花间词风格，豪宴酒酣，丽人歌舞，难得一见李贺放任直率，而又多么洒脱。

类近的还有《南园十三首》的第一首“可怜日暮嫣香落，嫁与春风不用媒”；又如《绿水词》的句子“今宵好风月，阿侯在何处？为有倾人色，翻成足愁苦”；由于那人儿生得漂亮，害我满心愁苦之情，其中是真是假着人莞尔；因为“阿侯”和“真珠”都是当时借用通称女子，不是某个人的名字。

另还有《洛姝真珠》中他形容所见的美人如天仙下凡：“真珠小娘下青廓”那般迷人的姿容服饰；这样的活动内容几乎可说使我不禁“深感欣慰”。李贺在人世只27载，实得26岁，他一生清贫苦思苦吟，没有好好的度过一个年轻人应享的青春，但愿他曾享有一点弦歌消闲的时光，而我更希望他心中有个神秘的人影。

本人甚心爱的，可列为李贺名句的“秋坟鬼唱鲍家诗，恨血千年土中碧”，我一贯相信是他短短一生的感／思／心绪总结：想想，除了他还有谁能作“恨血千年土中碧”如此深沉激烈的表达！至今暮年的我读这一句内心仍有微颤。

“恨血千年土中碧”出自应该是李贺自道心绪的《秋来》，第一句是“桐风惊心壮士苦”，十分撼动的起首，而在秋坟鬼唱之前的一句是“雨冷香魂弔书客”。美而哀，悲乎悲乎李贺！“文章何处哭秋风”，长才未竟，死应有恨。

静心读，我能看出李贺对风景的色彩有一种近于画家的敏锐。好些诗句，读来仿佛跟他一起远望或散步。怡人的句子诸如：“晓凉暮凉树如盖，千山浓绿生云外”；“薄薄淡霭弄野姿，寒绿幽风生短丝”；“离宫散萤天似水”；“柳花惊雪浦，麦雨涨溪田”，带出的气息视觉触觉极其动人。

生命不在冗长，如此足矣。

（传自墨尔本）