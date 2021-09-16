黄城韵

先敬罗衣后敬人就是说以貌取人和以人的外表与穿着打扮来判断人，十分世俗的势利眼光。

有这么一个故事，某大才子不修边幅去某大佛堂，主持一看，说坐，再说茶；沟通了一下，主持觉得来者有墨水，改说请坐，再说敬茶；最后才知道来者就是大名鼎鼎的才子，马上改口说请上坐，再说敬香茶，这就是很典型的先敬罗衣后敬人的案例。

香港是国际金融中心，在港岛的中环区，先敬罗衣的习惯无法改变，尤其是律师行业、会计专业、银行业务等，出去见客户总得打扮得光鲜亮丽，身上怎么也得有一两件名牌来撑撑门面的。

2007年应该是一个重要的分水岭，那年的特区政府首长在夏天宣布一项新的措施，政府部门的员工，尤其是领导，除非是接见客人，否则在办公室可以轻装，也就是不用打领带和穿大衣。绝对是德政，为大家带来方便，也可以省些钱。

我在金融中心工作，佛要金装人要衣装，有些钱是无法省的，在这里简单的从头到脚介绍一下，只讲绅士的罗衣。

西装有分两件或三件，夏季天热，一般只穿两件，穿三件者皆可视为头脑进水。比较严肃的西装以黑色为主调，配合白色的上衣，而且是有袖口及配上袖扣的，这样就能黑白分明，再打上一条鲜艳的爱马仕领带，隆重一点还可在大衣的左上口袋拼入一条手巾，这是典型的律师或咨询公司负责人的罗衣标志。

西装可以买现成的或量身定制，以裁剪的水平和设计，法国和意大利的品牌略胜一筹，英国的老牌西装比较保守。其实就算是法国品牌，所用的设计师大多是意大利人，因为意大利人有设计的天赋。有一款意大利品牌，算是名列前三名，连布料也是自己品牌的，其中文名为“杰尼亚”，难听的说是“宰你呀”！

有了西装就要讲一讲其他配套如手表，专业人士一般是不佩戴劳力士，无论金劳或银劳皆太俗气，一般会是皮带手表，三个选项，百达翡丽、江诗丹顿或宝玑，皆为瑞士造。由于江诗丹顿的商标是一个十字，如俄罗斯的某个皇冠标志，故这个品牌的忠实粉丝有很多是俄罗斯的有钱人。宝玑的忠实粉丝却是日本人，而百达翡丽的支持者是全世界的有钱人！

最后是脚上穿的皮鞋，基本上还是在三个国家中选择，这真是“金融中心从业员，先敬罗衣后敬人，法国瑞士意大利，浪漫实用争名誉”。

（传自香港）