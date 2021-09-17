“切莫只想沾别人的光，能骗则骗…”

星云大师说：分享故事：2020年5月，中国湖南女子六六接到大学室友的电话，说她在那边的工作待遇非常好，所以想要推荐六六也过去上班，六六就去了。但原来所谓的待遇非常好，做的却是骗人、传销的工作！首先，所谓的“同事”开始对她疯狂洗脑，推荐她一个什么1040项目，就是投资7万 ，然后能赚1040万，还给六六讲解什么五级三晋的梯形分钱图。

六六在这么多人的疲劳轰炸下也信了，做了一些假合同，骗家里说要开超市需要钱。一个多月的时间，分两次向家里要了7万。等到六六交完钱后，“同事”就催促六六赶紧邀请新人投资加入，说是新人多，分钱也快。而六六的“业绩”也就是尽量找新人，越多越好。但后来，没有“业绩”的六六又成了众人指责的对象。

六六进入“组织”3个月后，“组织”上层存在利益纠纷解散了，投资者的钱也就没了！六六回家后，开始时并不想提起这件事，后来决定站出来，拍摄视频分享经历警惕其他人，让大家看清传销的面目，千万不要上当受骗！

耕耘

再分享故事：七里禅师夜晚参禅，一个小偷摸进寺院，小偷看到禅师眼观鼻、鼻观心地端坐，便很害怕，僵了一会儿不敢有动静，后来他胆子愈来愈大，开始东翻西翻，可是找来找去都没有什么东西，既然找不到东西，就慢慢打开门想离开，正当他想走出去时，禅师讲话了：“站住，既然要走，替我把门关好。”

小偷吓了一跳，随后看到禅师还是坐在那里动也不动，便壮胆回了一句：“这么懒惰，门都不晓得自己关，难怪屋子里什么东西都没有，我什么都偷不到。”禅师回答：“你真是没有良心，你年纪这么轻，我年纪这么大，难道你要一个和尚辛苦赚什么东西来让你偷吗？”

禅师和小偷的对话点醒迷妄糊涂人，切莫只想沾别人的光，能偷则偷，能抢则抢，能贪则贪，能骗则骗，只想不劳而获。现在的社会，追求名誉固然没错，但大家也应该想着如何耕耘，如何生产，如何造福国家、造福全民。

不昧

我们能“回光返照”向自己的真心本性里找无限的财宝，不要向社会国家、向老和尚去偷，而能向自己偷一偷，也是很重要的。

世间上的财富有用尽的时候，世间上的权势有消退的时刻，唯一不生不灭的是我们的良知良能，唯一不增不减的是我们清净的自性。如何保持良心不昧，是人生重要的课题。