人类遭受灭顶之的小说、电影、电视剧越来越多，足见人们的危机意识越来越深重。

海平面上升，海水不断夺走人类生活、生存的空间、场域，我们不觉会想到日本的一本未来科幻小说《日本沉没》。海水已经来到很多临海国家的门前，过去令人向往的无敌居家环境和谋生处所，如今却给人们带来沉没的危机意识。尤其看多了惊天海啸电影，恐惧感顿生。

根据联合国的报告，本世纪首十年的气象灾害是上世纪70年代的五倍，到了2000至2009年，年均气候变化，已达3536起。另外，如果气温继续上升达摄氏40度，波斯湾的几个国家，不久将不再宜居。

眼前的灾难，天变地变的恶劣灾情，更可从荷兰、日本去得到理解和感受。海水淹没，人类的生存空间日益减少，整个地球海洋的面积约占70%，日本位居环太平洋地震带，地震连连，海啸不断，在四季风光绮丽多变的自然界中，危卵之上，饱受折磨。

有关的情况，可在一些文学、影视作品中得到更多的理解和感受。费时八年写成的灾难小说《日本沉没》，最近更在轰动一时的小说、电影之外，改编成受众更多、更广，由汤浅政明执导的网络动画作品，目前正在全球热播。

影片似乎又在提醒大家提高警惕，尤其是未来世代的地球人。日本不一定会沉没，但危机现前，必须加快防堵应变，以应情况的可能恶化。

2011年3月11日，日本发生9.0级大地震的巨灾，接连而来的海啸和余震，引发大规模灾害，福岛第一核电站发生事故，祸延至今。

报道言及，这场大地震，被称为日本史上，伤亡和经济损失最惨重的自然灾害，导致面积相当于大半个东京的日本国土，沉没海中。事件令人连想起美国的灾难大片《2012》，情景几乎雷同，那么，我们不觉会问，日本真的会沉没吗？

末世灾难小说《沉没》的卖点，不仅切合日本的国害取景框。人类遭受灭顶之的小说、电影、电视剧越来越多，足见人们的危机意识越来越深重。

据知，是书思考写作后九年，首版实销385万本，一举获得“空前超级畅销书”的好评。作者小林左京也横空出世，跻身世界文坛百万富翁排名首五位。至今热潮末退。

论者言及，自英国雪莱世界末日小说《最后一个人》出版至今，书中所宣示人类活动的可悲结局，不知不觉中，地球的温度又再提高一个摄氏度，海平面也上升了20厘米。

环境变化的不安心态，催生出一个全新的文学体裁，那就是气候变化的虚构小说，简称为“气幻小说”，它主要考察全球变暖的效应，并倾力书写地球可能出现的危殆局面，《沉没》是个范例。

话归前传，日本会不会沉没？地质学家认为，也许还要等上百年。如今之计，人类要做的，莫过于大开脑洞，不断去体验、研究和书写。防止地球最后一个人悲剧的提前出现。