你身边是否有“无辣不欢”的亲友？我本身不太吃辣，在外点餐或打包食物时，常会要求店家食物少辣，甚至是不要辣。这可能与年幼时少吃辣有关，毕竟饮食习惯是从小养成的。但吃辣的能力，还是可以练出来的。

曾因为工作上需要试菜，我开始训练与挑战自己的味蕾。我在吃本地美食时，逐渐加点辣椒在汤水中，或把辣椒作为配料的蘸酱，同时尝试不同国家地区的辣味料理，如泰式冬阴功汤、印度咖喱、中式麻辣香锅以及韩式部队锅等，“解锁”不同等级的辣味耐受程度，让自己从完全不吃辣，“升级”到可以接受饮食中有些许辣味。

辣其实是一种痛觉

爱吃辣的人会说，没有加辣椒，感觉食物淡而无味。辣椒不只是提味的佐料，也有开胃与增色的作用，让人食欲大开。不过舌头上并没有测辣味的味蕾，人们所熟悉的辣味，其实是一种痛觉。

那爱吃辣的人，是不是自虐？其实也不尽然。据说，辣椒的辣味源自一种叫辣椒素（capsaicin）的油溶性成分。当辣椒素与舌头和口腔粘膜上对温度敏感的痛觉受器接触时，大脑会接受到信息，并形成称为“辣”的剧烈灼热感。然而，有别于受伤的疼痛感，辣味的灼热感会依据辣度而随着时间消退。此外，辣椒素也会刺激大脑产生内啡肽，从而产生愉悦感，这或许可以说明为何有些人如此嗜辣。

别忽略加工辣椒的热量

爱吃辣的人会辩解说，吃辣还有好处，如帮助排汗与促进新陈代谢，而很多人因此认为吃辣有助瘦身减肥。过去有研究显示，爱吃辣椒的人出现炎症疾病的概率比一般人低，而也有研究分析指出，食用新鲜辣椒的人往往有更低的癌症、缺血性心脏病等相关死亡风险。不过，有本地营养师指出，目前还未有足够的可靠证据证明这些健康益处。

另外，新鲜辣椒的热量虽然不高，但如同一般食材经过加工处理后总卡路里含量可能提高，如果将辣椒煮成酱汁，加入盐与食用油等成分，热量也会因此增加，要借着吃辣减重的人需注意这一点。尤其太辣的食物会刺激肠胃，容易出现胃酸倒流、肠胃炎或肠胃敏感易腹泻的人，更应该提醒自己吃辣还是要适度。

饮食均衡是健康之道，食物中的酸甜苦辣都要品尝，别独沽一味。

（作者是华文媒体集团新闻中心记者）