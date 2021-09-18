“人处黑暗时，要想到阳光…”

星云大师说：分享故事：兄弟二人，四、五岁的年龄，由于卧室窗户整天密闭，他们认为屋内太阴暗，看不见外面灿烂的阳光，觉得无趣。兄弟就商量说：“我们可以一起把外面的阳光扫一点进来。”

于是，兄弟两人拿着扫帚和畚箕，到阳台上去扫阳光。等到他们把畚箕搬到房间里时，里面的阳光没有了。这样一而再再而三地扫了许多次，屋内还是一点阳光都没有。正在厨房忙碌的妈妈看见他们奇怪的举动，问道：“你们在做什么？”他们答说：“房间太暗了，我们要扫点阳光进来。”妈妈笑道：“只要把窗户打开，阳光自然会进来，何必去扫呢？”两兄弟想想也是，开心地笑了起来。

发光

人处黑暗时，要想到阳光，并学习点亮我们六根的灯。眼睛观望受难之人，即生怜悯与慈悲之光；耳朵谛听好言好语、好事好理；鼻子呼吸正派的气息；舌头少说坏事是非，多说好话、美言、正语；身体端正、庄严，主动发心为人服务，不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄言、不喝酒；心灵更应该如明镜、明灯，照见自己，照耀别人，感同身受并助人助缘。我们能保持六根清明，任何艰难时刻都能得到善缘。

光，是非常可贵的。每天一早，太阳就会从东边的天际升起，散发光芒，照耀大地，哪怕有时候乌云笼罩，它也会努力穿透云层，露出笑容，带给万物温暖，所以我们赞誉其为永恒的太阳。

人也可以和太阳一样，只要有心，就能让自己通体发光，为世间带来光明；我们能学习太阳，不受外境影响，时时让自己的六根放光，也才不辜负本自俱足的真如善性。

正向

物换星移，阴晴圆缺，悲欢离合，都是人生不断面对的情境，没有人能逃避，大家都要公平的面对。问题是，我们要用什么样的心情，用什么样的态度，来反射外界的变化呢？

光明、善良都是好的答案，自己的行事作为，直道而行，无愧我心，也用同样的心情来感受世界，体悟别人的行为，这面光明、正向、健康的镜子，会像阳光一样，普照大地，引导自己走向上之路。

只要我们心中有阳光，就算一时乌云掩月、白日蒙尘，我们都要坚持不做是非人；普世之大，有阳光照射的地方就有万物；在阴暗的角落，万物不容易成长，可见光明的重要。我们每个人都有自性之光，如能开启心光，让人沾光，岂不也是真善美的光明人生？