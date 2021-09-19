点智慧：观操守在利害时

“志之难也，不在胜人，在自胜…”

星云大师说：分享故事：清代官员叶存仁从政30余年，严于律己，从不苟取。他离任河南巡抚时，在属下再三要求下，叶存仁答应他们为自己送行。到了送行那天，属下却迟迟没来，直到夜深人静，才远远地划来一叶扁舟，而船上都是他们要赠与叶存仁的礼物！属下以为叶存仁平时不收礼物，是怕人看到后嚼舌根，为了避人耳目，特地深夜相送。

叶存仁严词拒绝，还赋诗一首相赠：“月白风清夜半时，扁舟相送故迟迟。感君情重还君赠，不畏人知畏己知。”意思是，他清廉拒礼并非是做样子给旁人看，而是将廉洁为官、正道直行视作自己和良心的一个约定；“不畏人知畏己知”的内心剖白，正展现出叶存仁严于律己的高尚品质。

律心

只有将自律作为心中的一把尺，方能心不妄动、行不逾矩。北宋著名文学家、政治家苏轼，面对着江上的清风明月，曾写出“且夫天地之间，物各有主，苟非吾之所有，虽一毫而莫取”的千古名句，既道出清介为官的志向，更蕴含廉洁自律的智慧，值得现代人细细体悟，践之于行。

我们在生活中，一定要要用律心为戒；法律是来自外在的约束，属于他律，而能发自内心的自我要求，属于自律。戒律如交通规则，即使平坦如高速公路，如果不遵守，随时有发生车祸的危险。同样的，在人生旅途上，如果不持戒，随时会有犯过招祸的可能。因此能在行为举止上，遵守戒律，就能维护身心清净，不违过失；能在待人处世上，守戒自律，就能不侵犯他人，自他和谐，人生才能幸福平安。

持戒

自律的人懂得自己能拥有什么，以及能达到什么样的高度，养成习惯，内外一如，必定能为生活带来无限的和乐光明，这其中，取舍之间要拿捏，明白自己能把那些琳琅满目的诱惑、毫不犹豫地舍走，这才是难得的智慧。

戒是一本善书，让我们增加道德內涵，让人家乐于接近我们。戒是建造宮殿的基础，一个人若沒有戒法的保护，难以抵挡人生的风雨、强震。持戒，是我们在生活当中对自己最大的负责；持戒，也是自我保全之道。