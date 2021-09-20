“一切都观清净，一切都观圆满…”

星云大师说：分享故事：小和尚坐在地上哭，满地都是废纸。老和尚问他，小和尚说：“我的字写不好。”老和尚捡起几张说：“写得不错啊，为什么要扔？”小和尚说：“我就是觉得不好。”

老和尚问：“问题是这世上有完美吗？你什么都要完美，不满意就哭，这反而不完美了。”小和尚把字捡起来，先去洗了手，又照镜子去洗了脸，再把裤子脱下来，洗了一遍又一遍。老和尚问：“你在干什么？”小和尚说：“我有洁癖！您没有发现吗？每个施主走后，我都把他们坐过的椅子擦一遍。”老和尚说：“你嫌天脏、嫌地脏、嫌人脏，外表虽干净，内心反而有病，倒是不洁净了。”

小和尚要去化缘，挑了破衣服穿。老和尚问：“为什么挑这件？”小和尚故意捣蛋说：“我就找件破旧衣，这样施主看见才会同情我，才会多化缘。”老和尚说：“你是去化缘，还是去乞讨？你是希望人们看你可怜？还是希望人们看你有为，通过你度化千万人？”

几年后，老和尚圆寂，小和尚成为住持。他总是穿得整齐，拿药箱到最脏乱贫困的地区，为那里的人去治病。他总是亲自去化缘，但是左手化来的钱，右手又接济给穷人。他说：“师父在世时，教导我们什么叫完美。完美不是求这个世界的完美，而是求心灵的圆满；师父也告诉我们什么叫洁癖，洁癖就是帮助每个不清洁的人，让他们心中干净；师父还开示我，什么叫化缘，化缘就是使每一个人的的手能牵着手，彼此帮助，使众生结为善缘。”

娑婆

人生，永远都有缺憾。佛教把这个世界叫做“娑婆世界”，本来世界就是有缺憾的。缺憾的世间，便有了缺憾的人生。因此苏轼词曰：“月有阴晴圆缺，人有悲欢离合，此事古难全。”

尽善尽美，不是绝对的好；人要能明白，要接受缺憾，不要过度追求圆满。日本一派禅宗书道在挥毫泼墨时总留下几处败笔，就意在暗示人生没有百分之百的圆满完美。更有日本东照宫的设计者因为自觉太完美，恐怕会遭天谴，故意把其中一支梁柱的雕花颠倒。

一些人在生活中处处要求完美，有时反而因噎废食，流于吹毛求疵，不管对自己或是与自己共事的人来说，都会很辛苦。所以在追求“完美”的同时，一定要认清人生实相。

降伏

经上说，我们的身体有生老病死，心理有贪嗔痴疑慢，世间有声色货利，这些都是“魔”。因“魔”作祟，一切皆不圆满。我们之所以要修行，就是要降伏身心之魔，以及世间之魔。因此，大家都要精进修持，增加自己的道行，才不会被欲望、诱惑、骄慢、懈怠所诱惑。

我们能做到包容，就能以温柔、宽厚之心，对待世间一切残缺，把不完美作为修行的助力，不执着于别人的错误，而是以正知正解去引导别人。能够如此，我们慢慢也就越能修正世间的“残缺不全”，获得孜孜以求的“圆满”了。