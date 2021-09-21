“爱每一个人，如爱自己的父母…”

星云大师说：苏东坡在这首词的表现，可分上下二片解读：“明月几时有？把酒问青天。不知天上宫阙，今夕是何年。我欲乘风归去，又恐琼楼玉宇，高处不胜寒。起舞弄清影，何似在人间”，这里描写的是醉中望月，以及醉后飘然欲仙的状态，但苏东坡最终还是选择了回归现实生活。与天上的“琼楼玉宇，高处不胜寒”相比，还不如人间有人情温暖来得亲切，因此“起舞弄清影”，表现出豁达的人生态度。

下片描写的是怀念手足的心境。苏东坡与胞弟苏辙自颖州一别，已有六年未见，虽然苏东坡在密州，胞弟在济南，彼此相隔不远却无缘见面，词中所表现的也是人间实相。“转朱阁，低绮户，照无眠”，夜深人静时，月光转过朱红的楼阁，穿过雕花门窗，照入房中未能入眠的人。

“不应有恨，何事长向别时圆”，月亮呀，你不该有恨，为何总是在别离的时刻月圆呢？“人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全”，人生难免有悲欢离合，就如月有阴晴圆缺，这种事自古以来就难以圆满。

“但愿人长久，千里共婵娟”，但愿人能长久活在世间，即使相隔千里，也能共同享有这美好的月色。

这首词看似与明月的对话，实为苏东坡对现实人生的探讨，历来传诵不衰，佳评不断。如南宋知名文学家胡仔在他的著作《苕溪渔隐丛话》说：“中秋词，自东坡《水调歌头》一出，余词尽废。”对其推崇备至。

月亮

古德说：“月圆月缺犹存月，本来无暗复何明？”月亮在我们看来，虽有月圆月缺，月明月暗，其实这是星球运转，以及月亮受到乌云障蔽使然，对月亮本身而言，并无圆缺明暗，它自始至终，都是明亮如故。月亮五种特性可描述人性，“圆”代表做人处事要圆满；“明”代表以智慧化导困难；“美”代表心怀慈悲心；“净”表示心中随时有光明智慧；“常”代表心性难免被蒙蔽，但只要相信自心本性具足，心性光明将恒常不变，勉励大家在生活中行“三好”，做好事、说好话、存好心，这世间就能变成净土。

因此，吾人若能心如日月，尽管月圆月缺，月明月暗，但是月亮常在，这是毋庸置疑的事实。

开发

中秋佳节，是联系感情的重要节日。关于感情，我们要懂得开发。感情就如同土地，要开发了才能培植苗种。我们对父母的感情，要开发了才会孝顺；对儿女的感情，要开发了，才能发挥父爱母慈；对朋友的感情，要开发了才懂得奉献；对国家的感情，要开发了才能尽忠。感情不要只爱一个，要爱天下的苍生。如佛陀所说，爱每一个人如爱自己的父母，这才是人与人之间、感情表达的最高境界与升华。