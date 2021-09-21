考古学最终的目的，是为了我们的未来，为了不让我们遗忘过去，为了让我们的子孙后辈能记住过去。

今年奈飞（Netflix）的电影“The Dig”，中文译为《古宝》，是一部不折不扣的考古电影。不同于哈里逊·福特的《夺宝奇兵》和安吉丽娜·卓丽《古墓奇兵》蜻蜓点水式的考古元素点缀，影片以含蓄深沉的基调，根据英国萨顿胡船葬墓（Sutton Hoo）遗迹开采的真实历史改编而成。在英国考古史上，萨顿胡船葬墓无疑是人们对盎格鲁—撒克逊时期遗迹开采实践中最伟大的一项发现。

约翰·普雷斯顿的历史小说《古宝》背景设定在第二次世界大战前夕。1939年夏，中年丧偶的女农场主，一个富有的寡妇雇用了一名业余考古学家布朗在她的庄园内挖掘墓冢。当他们做出历史性发现时，英国的过去和不确定的未来将遥相呼应。

在战争将至的愁云笼罩下，一场秘密的挖掘活动正紧锣密鼓地进行着。很快的，人们就意识到，此次挖掘开采意义非凡，势必成为英国文明史上一次特殊的考古经历。萨顿胡船葬墓以精美绝伦的出土文物而著称，这些文物是当时民族大融合的年代里艺术融合的最好见证。

《古宝》借助一次举世瞩目的墓葬发掘，表达了对生命意义如诗般的思考。因为萨顿胡船葬在英国考古史上的意义，在萨顿胡船葬发现之前，英国在盎格鲁—萨克逊时期的考古材料一直是空白，被称为黑暗时期，而之前的普遍认识是英国人在六世纪时属于比较野蛮的民族，经济还属于以物易物的阶段，也没有什么成制的文化，而萨顿胡船葬直接推翻了在这之前的历史认知，对于英国而言，其意义与殷墟之于中国一样，属于在考古学史上划时代级别的发现。

虽然是叙事散文式缓慢的电影，也可以仅是一部传记型电影，影片后半段的结构和对时间的思考才真正出彩。无论是女主角心脏病日渐严重，估计不久于人世，还是布朗伟大的的考古发现被其他更权威的考古学者剥夺，被险些撵出考古团队，还是女考古家发现真爱直面形同虚设的婚姻。当1400年前的历史，随着文物出土越来越清晰，而大家同时面对二战即将来临，生命如此脆弱，考古者学会了如何从命运安排的偶然，体会顺从真实渴望的重要性。站在时间的长廊上，个人那么渺小，人生似乎无足轻重，那么，我们还需要伪装什么，实在悲哀可笑。

剧中莉莉詹姆斯扮演的女考古学家最终不惜放下婚姻，选择更是灵魂伴侣的飞行军官，在军官即将奔赴战场之际，他们抓住稍纵即逝的恋情，正面自我存在和自我欲求，真是对历史未来领悟的最佳理解。

这就是考古学可谓终极的意义，考古学家的研究对象尽管是过去的事物，但是考古学最终的目的，是为了我们的未来，为了不让我们遗忘过去，为了让我们的子孙后辈能记住过去。

业余考古学者布朗身上所体现的则是考古学更高一层次的意义。布朗作为发掘者，他在和自己脚下的土、遗迹、文物打交道，但同时，他还是个星相学家，会仰望星空，占卜未来。

坦白說，本片的步调缓慢，看得有那么点昏昏欲睡，但是我觉得它铺陈得当，巧妙地将天、地、人的整全性元素，各桥段的串接十分精妙，虽说平淡无奇，但从淡如水的演绎下，卻尝到了人生最受用的启发。遥望着过去和未来，触不可及的浩瀚光景，才深觉當下才是最美好的存在。

当女主角的小儿子哭着说，他在父亲去世时答应他要好好照顾母亲，但是母亲可能不久也会离开，伤心地觉得自己是个失败者，布朗平静地告诉他，我们都将是失败者。我们都会从美好走向腐败，然后消失，那么我们活着为了什么？

泥土里挖出的金币，告诉我们1000年前有人这样美好地生活着……那么1000年后的人会如何看待我们？英国维珍集团创办人理查德布兰森不断试探外星球的时候，我们打开一部考古电影，个中滋味，仰望星空，细细品味。