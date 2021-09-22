点智慧：吃亏即非吃亏

“该是你的，即使吃亏，还是你的…”

星云大师说：分享故事：经营大师稻盛和夫刚起步时，没什么名气接不到订单，生存艰难。一天，他却意外地接到了松下集团将近1000万日元（约等于今天的12万元新币）的订单。这个单子要求高，利润很低，别人都不接，也劝盛稻和夫别接。

可稻盛和夫却敏锐地发现这是个机会，因为这单生意虽不赚钱，但却可以给他一个机会，打开他在业界的名声。他毫不犹豫地接下了，最后这单生意也真的让他有了一个起步，在业界渐渐有了声誉，大的单子都进来了。

后来稻盛和夫也发现，原来松下的订单摆在市场上很久了，但别人只看眼前，失掉了这个“看似不赚钱，实则赚大钱”的时机。

明亏

我们的身边总会有这样的人，生活上待人处事总喜欢占点小便宜，大至一群人吃饭不愿分摊费用，小至到那里聚会都要朋友来当司机，这样的人，一次两次别人可能不会说什么，可是时间一久，一直都这样，就会给人留下不好的印象，而这样的人也不会知道，可能占到一些小便宜，可是很可能就会失去其他能让自己鸿图大展的机会。

为什么会这样？因为一个大方处事的人，人人都喜欢，心甘情愿吃点儿小亏，在别人看来，就是你的大气和大方，给别人增添不少印象分。试想想，如果有好的合作机会，我们是要和大方处事的人合作，还是要跟成天喜欢贪小便宜的人合作？这样的人生道理并不深奥，我们吃点小亏却能收获到远远超过这些小亏的价值，何乐而不为？

甘愿吃明亏，是仁者。孟子说，仁者无敌。一个能够对天下都施行仁爱的人，是不会有敌人的。而且，一个人只要心存正念，随顺因缘，助人为先，即使一时吃亏，最终因果必定不让你吃亏。因为，吃亏即非吃亏也，该是你的，即使吃亏，还是你的。华人有一句俗话说：吃亏便是福，真可以说是先人智慧的结晶。

利益

平庸的人只能看到摆在眼前的利益，而目光长远的人往往懂得放弃眼前的小利，从而追求更长远的大利。不论是生活还是工作都是如此，想要成功，就要能够将目光放远，知道如何取舍，而不能只盯着眼前一点小利益。

这就好比商家搞促销，看上去价钱比平时低了很多，似乎商家吃了亏。但其实，虽然单件物品的利益少了，但薄利多销却使得累积的利益更多了。而作为消费者，我们以为在促销时买到便宜非常兴奋，殊不知，自己可能添购了一件既占地方又要花时间处理的非必须品，这样说来，其实就是明着来说似乎占了小便宜，而实际上却是让自己莫名吃了大亏。所以，小至买东西，大至做人处事，我们都不要因小失大，所谓舍得，很多时候，我们不得就是不吃亏。

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