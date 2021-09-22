李亦筠：去戏院野餐 订户 来自 / 联合早报 文 / 李亦筠 发布 / 2021年9月22日 5:00 AM 滨口龙介新作《在车上》细节宽厚有温度，漫长却不失分寸。（剧照） 字体大小: 小 中 大 到戏院野餐，你有过这样的经验吗？2015年日本导演滨口龙介（Ryusuke Hamaguchi）的电影《欢乐时光》（Happy Hour）在新加坡国际电影节放映，我吃了晚餐才进黄金戏院，由于片长5小时17分，我“怕输”地带了一些糕点、零食与饮料。才坐一会儿，就看到华纳电影总经理黄炳辉，提着一个“小篮子”走进来，他的座位在我的后方，趁戏未开始，我俩开始寒暄，向来就很幽默的他说自己是提着小篮子来野餐，还让我看里头的水果等食物，并不忘说：“肚子饿了，来我这里拿东西。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 人云亦筠 Drive My Car 《在车上》 村上春树 深夜好读 陈广才：怎一个秋字了得 点智慧：要逃去哪里？