点智慧：要逃去哪里？

“为了外境的缘故，我们要搬到什么时候为止呢？”

星云大师说：分享故事：佛陀与弟子入舍卫城乞食，正好遇见怀恨佛陀的人，这个人立即大声和街上的行人谈论许多有关佛陀的恶行。其中一位弟子看见了，很生气对佛陀说：“这里的人没有善根，我们不如离开此处，到一个人心善良的城市吧！”佛陀反问他：“如果搬到别的地方，还是有人憎恨，那么你要怎么办？”弟子答道：“我们再搬到别的地方去！”

佛陀说：“为了外境的缘故，我们要搬到什么时候为止呢？这不是究竟之道啊！唯有一个根本的解决方法：如果我们受到轻贱，心不动念，以忍止诤，护于口，行于心，直到他们不再轻贱为止。”

佛陀接着说：“有修为的人，安忍如大地，不应该受毁誉褒贬，而动摇意志。世间的好坏，不过如水上泡沫，乍起乍灭，哪里会恒常不变呢？”

转化

明朝著名诗人唐寅（也就是唐伯虎）的《警世诗》这样写道：“世事如舟挂短蓬，或移西岸或移东；几回缺月又圆月，数阵南风又北风；岁久人无千日好，春深花有几时红；是非入耳君须忍，半事痴呆半作聋。”在布满泥尘的人间，我们如果能在心中启建慈悲道场，就能做到步步少染尘埃，也就不会那么容易被外境所牵引。

我们生活周遭一定有很多的人、很多的事、团体，都能影响我们。这些外境会有阻碍的，但也会有成熟心志的，条件的好坏并不重要，重点是我们如何运用，并将它转化成为自身成长的力量。

肮脏污泥也能生出清净的莲花，所以，不论外境时间、环境好坏，只要我们能正面思考、转化，都能给予我们价值，引领走上光明大道。

毁誉

然而，世人就是容易对境生迷，要能勘破境界，不是光是嘴上说说就可以通透。《法句经》的这四句偈：“一毁一誉，但为利名，明智所欲，唯称是贤”，讲的是一个毁谤、一个名誉，一种利益、一种称赞，说明我们人往往在毁誉、名利里患得患失。然而一个有智慧的人，并不会因为他人所加诸于己的毁谤、名誉、利益、称赞而动摇自心。对他们来说，自身的道德、慈悲、智慧能受到肯定，才是最重要的。

外境再怎么影响，有三种东西都必须控制：情绪、语气和行为，能够做到，我们其实已经不会那么容易被外境所控制了。