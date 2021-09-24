点智慧：焦虑是什么？

“用未来的不确定，来惩罚当下的自己…”

星云大师说：分享故事：徒弟问师父：“我每天很焦虑，怎么办？”师父轻轻地回答：“做好当下的每一件事。”徒弟急忙说：“师父，我是说我每天焦虑，这跟做好当下的事，有什么关系呢？”

师父笑着说：“人的焦虑是怎么产生的，你知道吗？”徒弟说：“不知道。”师父说：“那是由于人们担心事情没有办法按照自己的预期发展，于是预想了很多不好的结果，焦虑便由此产生。换句话说，那是用未来的不确定性，来惩罚当下的心情。”

徒弟说：“嗯，好像就是这么一回事。”师父接着说：“然而，驱动事情发展的因素，可以说是有因有缘，都是错综复杂的，结果很难预测。”徒弟问：那怎么办呢？

师父说：你唯一能做的就是以自利利他的发心，做好每个当下你认为应该做的事，不对未来的结果产生过多预期，也不要有过多担心，因为不论结局如何，不管你愿不愿意，都须接受。”徒弟说：“这就是您常说的，因上努力，果上随缘吧？”

师父说：“是的，正确的发心加上做好当下的事，不仅可以解决你的焦虑问题，又可以提升得到善果的几率，比起花精力去焦虑未来，你知道应该怎么做了吧？”徒弟点头。

追究

我们如果追究焦虑的原因，那就是心中的“魔兵造反”，之所以会造反，那是因为我们知见不正确，都是因为无明。例如：我们疑心猜忌，它就有机可趁；我们做人傲慢、偏激、执着、自私、相信谣言、喜欢听是非、没有主见、不能自我肯定，就会被人牵着鼻子走，当然这些魔兵就会起来造反。

如何治疗我们的心病？只有“勤修戒定慧，息灭贪瞋痴”；这在生活中又要如何奉行？就是在遇事时留意自己的起心动念，确保我们不会在事因上出差错。

觉悟

我们会焦虑、患痴病，很多时候是因为迷而不觉，结果在境界上越陷越深，还加重了贪瞋的毛病。甚至人的烦恼，人的生死轮回，都渊源于“痴”。

痴会增长邪见，邪见会造作一切罪业，这就是为什么一切都要从“做好当下”做起，就是不要造罪业。如果有一点觉悟的心，知道自己有一个大智觉海，就不会让愚痴的黑风无端掀起惊涛骇浪了。