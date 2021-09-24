文字泡面

这条路上，中文书店已经匿迹二三十年，海风书屋近日开业，风来了，你愿否拨出几分心情，沐浴其中？

三年前的某一天，我收到出版社编辑的电邮，得知他们正在编选一册诗选，相中了我40年前的一首诗作。若干时日后，我收到选集，题为《不可预期 诗精五十首》，细读而感知他们为时两年的作业过程，一点也不含糊。他们根据自己的尺度，费时搜寻旧书刊，翻阅陈年显微影片，卖力捕捉心中的猎物。文青们的办事态度，在我脑海留下印痕，以后偶到文海观景，会不自禁留意他们的孤帆舟影。

《不可预期》编者汪来昇、洪均荣与陈文慧三人，时年二三十，恋上文学，执意与创意同行。虽然现实鄙夷文学，但他们不割舍，业余从新文潮出版社起步，创办文学杂志《Why Not不为什么》，后来加办网上书店，而今回望，原来这都是海风吹的前奏。新文潮出版社的这段历程，让人看出了它的韧度。

今年的7月天，新文潮的网讯亮出了“海风书屋”新旗号。细读信息，才知道这组年轻人在丹戎加东路架起了二楼实体书店。这是偏向虎山行的冲锋号，没有挑战三碗不过岗的胆识，大概无法攀越陡峭的文化山头。

丹戎加东路，说来还是当年东区有书店遗痕留迹的老街。上个世纪五六十年代华校与中文书店还拉风的岁月，这条名字粘着马来风情的马路，左边与月眠路接口，牵引着中正总校的莘莘学子；右边与德明路衔接，吸纳着德明政府华文中学的学生，再稍稍往下，路旁就是育英中学。这条学子频密往返的街衢，离市区还有好几里路，大书店不来入住，小书店尚有呼吸空间，曾经在这道上插旗的书铺，包括据说是南大人创办，也搞出版也卖图书的“绿洲书店”；作家刘笔农主持的“人民书店”；笔农兄弟掌舵的“少年书店”；人民百货公司对面的“海洋书局”；“新友书局”“新地书店”“百有书店”等，外加与丹戎加东路衔接的德明路上，有狮岛书报社，足见这一带曾经的繁华，涂抹过文化的墨彩。

丹戎加东366号的绿洲书店，应该就是今日海风书屋（366A）的位置，只是一个在一楼，一个在二楼，沧海桑田啊，绿洲变成了海风。这条路上，中文书店已经匿迹二三十年，海风书屋近日开业，风来了，你愿否拨出几分心情，沐浴其中？ 两年多前，我与海风诸君初识于巴东咖喱餐馆，诗人潘正镭与我，二朽面对四名新文潮年轻骨干，聆听他们的文学构想与遭逢的阻力，也说说自己早已风干的文学过往，尝试给他们输送些许前进的参考。几个月后，新文潮邀我们到他们租赁的一处小空间，那是他们工余的梦工厂，三几人就窝在那里刻印文学，为岛屿镌刻文化的浮雕。

经营文学需要热度，两回接触，我感觉他们的文学梦想正在孵化，没想到冠状病毒就来了，一搅和，就吞噬了七个季度。也没想到，各行各业景气低迷之际，文学海风徐来，他们四人，同步放弃稳定的收入，全情投身创作、出版、文案设计、网络与实体书店的经营。他们逆风而行，泛起了老朽们心头圈圈死水微澜。

今年以来，已经有两爿英文小书店偃旗息鼓。而今二楼海风书屋轻拂暖吹，夹着海洋发酵的新味。海风书屋刚开张，面积小，上架的书册不多，但书种与布置显然花了心思，两只雍容的猫，在屋里散发着悠闲慵懒，但这不是海风的初心，它的终极目标，是书店里摆满了自己出版的书籍。我想起唐人刘禹锡传诵千古的《陋室铭》：“山不在高，有仙则名。水不在深，有龙则灵。斯是陋室，惟吾德馨。”当下的海风，不贩卖低俗，从书种就见端倪。近日国庆群众大会之后，坊间流行哼唱八十多年前贺绿汀谱曲的“朗里格朗，前途自有风和浪，向前进，莫彷徨，黑暗尽处有曙光……”海风阵阵吹，老朽祝福。