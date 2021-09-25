“务实中有理想，理想中要务实…”

星云大师说：分享新闻：中国知名女演员孙俪主演的《理想之城》，许多人可能都看过了，在这部连续剧中，孙俪饰演的苏筱是一位年轻的造价师，为了最初的理想而打拼，虽然过程挫折重重，也遭到陷害，现实生活中能持续走下去的人或许寥寥无几，可苏筱却能够不忘初心地坚持，孙俪说，这是苏筱这个角色最打动她的地方。

记者也问孙俪，什么是她的理想生活？她说：“有家有爱有工作，现在就是我理想中的生活。”她补充说：“我的家庭，我的家人，还有我的孩子，他们都会给我很大的鼓励。有爱可以使你在任何时候，都可以抵挡任何的困难。”

绊脚

理想的绊脚石，就是好高骛远、眼高手低的心态。所谓“先兵卒、后将帅”，我们希望能在职场上高升，就要有“步步走，步步上”的观念：脚踏实地先从基层做起、按部就班，否则将来做主管，如何管理基层人员？就像练武一样，基本马步蹲好了，才能逐步再修练。我们如果有了好高骛远的毛病，一定要虚心改正，不怨人而反省，再认识一下自己的优缺点，好的保留坏的改进，自我慢慢养成，再步向目标。

时间

我们追求理想的生活，关键也在于“要耐得住时间”，追求理想的过程，有打击、批评、陷害，这时，我们该怎么办？和人家起口角结怨吗？这都不是根本的解决方法，所谓“片刻不能忍，烦恼日月增”，我们能忍下挫折，就能再积累多一分力量；我们能担当，就能让自己忍讥耐谤的功夫多增一分，一个人在平时生活里若没有以好的修养应付逆境，不要说一把刀插在心上受不了，脚皮割破一点就呱呱叫，那还没“见到理想”已遍体鳞伤了。

我们能耐得住时间，物换星移，自己就不知不觉在成长，如同见到花开，也就是离果子成熟的时间不远了。