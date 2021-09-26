点智慧：不怕错，只怕不做

“不曾犯错的人，就代表什么新鲜事物都没试过…”

星云大师说：分享故事：美国教育学家格佛·图利（Gever Tulley），他创办了东敲西打（Tinkering School）学校，目的是要让小孩子从犯错中学习如何创造出自己想要的东西。学校没有固定的课程、没有特定的目标，只有一堆工具及素材，让小朋友自由的发挥想像力创造。

刚开始小孩子完全不知道要如何做，借由老师的启发，他们渐渐地学会如何使用工具，并且开始完成心中想要做的东西。小孩子做出各种奇怪的创意东西。

图利也鼓励小孩子犯错，因为这样才知道自己的问题在哪里？他也认为小孩子就是要从不断的尝试错误，来建立自己的创造力与自信心。

资粮

在人生的道路，我们应该秉承着“不要怕错，只怕不做”的观念，因为成功是由不断的失败换取而来的代价。而这样的观念，也应该让孩子从小就根植在脑海：这就像小孩子刚开始学走路或是学骑脚车时，如果父母不适时放手让孩子去尝试，孩子永远不知道原来自己有这么大的潜力去做到。父母不能只关心他们“跌倒之后”的问题，而是关心孩子在跌倒之后，他们可以学到什么。

其实，纵观任何人的一生，有谁不会犯错？重点是犯错后如何从中汲取经验。在这个过程中，我们要面对、承担和改正，重要的是，也要自己能走出阴影，让它们成为人生的资粮。

建设

而“不怕错”也要有一定的心理建设，建设有两点：

一、成功不是偶然的：一个人的成就并不是垂手可得的，在成功之前是经过长期坚苦的奋斗，尝尽多少辛酸，费尽了多少心血，才能收到成果。因此，可认知原地踏步，并不能获得成就。成功的背后是永不停顿的耕耘。

二、成功是努力得来的：一个不愿或不肯努力的人，比起原地踏步还要糟糕，所以要好好把握我们的每分每秒，为下一步做好准备，如此才能经得起考验。只要我们愿意不怕错误多尝试，这也能帮助我们扩大视野；任何人处事，不要只局限于某个范围，我们的眼光应放远，大事多努力，小事不计较，这样对于成事，将又多几分胜算。