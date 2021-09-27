点智慧：珍贵的东西在心里

“宇宙真理，无非要从自心中显露…”

星云大师说：分享故事：一休禅师在比叡山（位于日本京都市東北隅的山岳）乡下时，一天看到一群信徒朝山上走去，原来山上的寺院在晒藏经。传说晒藏经时，如果风从经上吹拂而过，人承继这种风，能够消除灾厄，增长智慧，因此闻风而来的人不断地涌向山上去。一休知道后就说：“我也要晒藏经！”但一休却是袒胞露肚地躺在草坪上晒太阳，很多信徒看到了，都觉得不雅观。山上寺院的和尚就跑下来劝一休不要如此没有威仪。

一休却非常认真的解释：“你们晒的藏经是死的，会生虫，不会活动。我晒的藏经是活的，会说法、会作务、会吃饭，有智能者应该知道哪种藏经才珍贵啊！”

“一休晒经”，这种乍似玩世不恭的作风，实在有其至理。在一休眼里，宇宙真理，无非要从自心中显露，藏经只是纸印的，真心才是法，为什么不照顾自己而只知照顾经书呢？

启迪

经书是死的，人是活的，经书存在的意义是其中的内容能够给人启迪，晒经书是没有意义。

太多人对知识有一种天然的尊重，尤其遇到一个满腹经纶的人马上肃然起敬，但是等自己闲下来时，图书成了自己的摆设。珍贵的东西应该是在心里的，如果我们觉得有用就要努力去争取，勤奋学习让书本的知识融进身体，而不是束之高阁，在下面顶礼膜拜，没有丝毫意义。所以，我们只有把外在变成自己内心的知识，才有意义。

向外

我们在生活中修行，不是靠神明、佛经或者是各种各样饰物的给予，也不是靠国家、社会和朋友的施舍。我们自己这颗心就是工厂，工厂生产汽车、飞机、日用品，我们心的工厂也可以制造智慧，生产欢喜，生产快乐，这些都是要靠自己开发内心的宝藏。

大地众生皆有如来智慧德相，每个人都有无限的潜能。只是人往往沉迷于世间物欲，迷惑于世间的情感，把自己的真心本性蒙蔽了。现在我们只要清除自己心灵上的尘埃、污垢，涵养我们本自清净的心灵，如此自能把自我的潜能开发出来。

然而，放眼古今中外，人大多心外求法，宁可相信各种鬼神传说，也大都不相信自家里就有无限的宝藏；我们自己心地、心田开发以后，也是价值无限的啊！

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