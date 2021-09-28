“你一半，我一半，感情不散…”

星云大师说：分享信息：4天前的9月23日，中秋节过后两天，秋天已过了一半。“秋分”是秋天的第四个节气，俗谚“秋分瞑日对分”，即指南北半球日夜等长，过了这天，就可明显感觉昼短夜长，天气也逐渐转凉。 而此时气候有三大指标：“雷声始收、蛰虫坯户、水始涸”，也就是较少再听到像夏天轰隆隆的雷声；一些春分出土活动的小虫，在秋分过后也会陆续回到土里，准备过冬；此时天气凉爽，水气也不如夏季般充沛。

这样的“暝日对分”似乎也意味着天地间的一种公平。闽南语有句俗话：“你一半，我一半，感情较袂散（感情不散的意思）。”秋分，是适合分享丰穰收成的节气。

长短

自古以来，人类要想统一这个世界，在一半一半的理论里，何其难哉！从自然界来看，地球东、西半球各一半；植物、动物也都各占有一半的地盘。社会也是一半一半的社会，男人一半，女人也一半。同样的父母，生下来的儿女也会有好的一半，坏的一半；同样的种子撒在田地里，开花结果的一半，扁瘪枯死的也有一半。

现实当中，光明善美只拥有了一半的社会，黑暗丑陋占去一半的社会；善的一半，恶的也是一半；是的一半，非的也是一半；即使是佛也只能拥有一半的世界，另一半为魔所有。

话说天下大事，分久必合，合久必分；因为在时间的长河里，分合必然也是一半一半。当然，也有这个一半，要想统治另外一半，这不是不可能，但是就如丈夫要想统治太太，太太也想要统治丈夫。虽是夫妻，要想绝对统治，不是易事。有权力的人统治一般平民，一般平民推倒统治阶级的人，你可以压迫我，我也可以推翻你，因为我们本来就是一半一半。

而所谓“水能载舟也能覆舟”，水能把火熄灭，火也能把水蒸发，彼此互不相让，因为都是一半一半的原理。所以，聪明的人鄙视愚笨的人，愚笨的人吃定聪明的人，各有所长，各有所短。

平衡

人间能够把一半一半的关系摆平，给予正常化，这个世界还能共存；假如一定我要打倒你，你要打倒我，那就纷争扰攘，各有所损。我们最好用好的一半、善的一半，去影响坏的一半、恶的一半。影响多少，不要寄予太大希望，任何人只要能接受好的一半，在坏的一半里自然减少。

清朝李密菴曾写过一首半半诗，最能表现一半一半的悠然境界：“看破浮生半百，半生受用无边，半残岁月尽悠闲，半里乾坤开展。半郭半乡村舍，半山半水田园，半耕半读半寒廛，半士半民姻眷。半雅半粗器具，半华半实庭轩，衾裳半素半轻鲜，肴馔半丰半俭。童仆半能半拙，妻子半朴半贤，心情半佛半神仙，姓字半藏半显。一半还之天地，一半让将人间，半思后代与桑田，半想阎罗怎见。饮酒半酣正好，花开半时偏妍，帆张半扇免翻颠，马放半缰稳便。半少却饶滋味，半多反厌纠缠，自来苦乐半相参，会占便宜只半。”

只要我们懂得互相尊重、包容，彼此调和、平衡，就会发现一半一半的世界真美好！