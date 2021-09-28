丰富的中秋节需要一整套词语，如果它们不再被懂得，不再说了，当然节日只能如大家所说的越来越没有味道。

看中国的脱口秀比赛视频，一对双胞胎姐妹常以作为双胞胎的无奈大做文章，她们说：“我们的命运永远粘在一起，不管我们这辈子有多少矛盾，老了都会在一起划双人轮椅。老了就算走不了路，也要一起去撞树，一棵是枣树，另一棵也是枣树。”

观众大笑。现场有人知道这两棵“枣树”，有的或许“get”不到，只是觉得这重复句法好笑吧。节目播出后，网上讨论，有说这“枣树梗”极其自然，果然有发问的，这是什么梗？有人出来科普，“枣树”是鲁迅散文《秋夜》，说“原文是：我家门前有两棵树，一棵是枣树另一棵也是枣树。用反复的写作方法表达了一种单调、孤单的悲凉气氛。”许多人听说的是“我家门前”，鲁迅的原文其实是：“在我的后园，可以看见墙外有两株树，一株是枣树，还有一株也是枣树。”

之后不久，作家许知远受邀上台说他的“处女”脱口秀，他调侃现场的嘉宾，说谈话综艺主持人金星，“有一种把全世界的事，都变为家长里短的能力。即使鲁迅上她的节目，她也是问问，在北平一个月挣多少钱呢？你的故居是租的还是买的呀？后来跟闰土还有联系吗？”金星鼓掌，观众也笑了。我查了一下，中国小学语文课本有一篇“少年闰土”，节取自鲁迅的短篇小说《故乡》，难怪年轻观众“get到点”。

许知远继续说：“我估计鲁迅听完会说两句话，一句是脏话，另一句也是脏话”，也用了“枣树”梗。

脱口秀“Stand-up comedy”源自美国，这种单人说笑话的表演，常带有时事评论的色彩。这几年脱口秀在中国城市青年群体中有点火，表演者也多是年轻人，题材自然以婚姻、性别、家庭、健康、职场，这些青年受众关心的话题来触碰笑点。渐渐发展成不只是现场表演，更重要是线上短视频的综艺性语言喜剧。火爆背后当然有资本操作的因素，也因为它生逢其时，有人说这是当下碎片化文化消费时代，年轻人特别追捧的搞笑短视频的一种变种。

听到鲁迅的名句成为脱口秀的梗，有点意外。

梗是网络用语，“这里面有什么梗？”，老梗、烂梗等等。梗是喜剧中的笑点，铺梗就是编排笑点，如相声中所谓“包袱”，常用相反的结果推翻之前的铺陈，让观众意外而大笑。学者研究，网络梗与传统梗有不同，制造“笑果”的方式不一定是内容或故事本身，而是一个内容多次重复流传，就成为梗。比如某些人做过的傻事，电视节目某个桥段，或一些流行话，比如“秋天的第一杯奶茶”“在瓜田里迷了路”等等，复制又重新创造，年轻人爱玩的语文游戏。一般上它们具有某些喜剧效果，在重复创造传播过程中，越来越有笑点。说笑话时可以利用它作为梗，重复使用却又巧妙置入另一语境，增加荒诞感，制造有喜剧效果的共鸣。

有个脱口秀参赛者说，为了搞一个比较特别的家庭聚会，她邀请父母亲去看脱口秀，让他们明白女儿在做什么。结果父亲全场打瞌睡，完了说他听不懂台上在说什么。英文里有所谓“in-joke”，说的是只有特定群体能够理解体会的幽默笑话。联想起一个笑话，一群以说笑话为生的演员聚会，大家轮流上台说笑话。有一个说，第21号，观众大笑；又说，33号，大家又笑。旁边有人问，他在说什么，有什么好笑？原来这些演员都有一部笑话大全，收集了许多笑话，一个个以号码编列，上台时根据现场所需选用合适的笑话逗乐观众。这本笑话大全他们背得滚瓜烂熟，台上人只须要说某某号码，大家都知道说的是哪个笑话。

语言可以是群体的文化标记，一种密码，让我们可以分享某种经验。当我们说节庆一年不如一年，一部分原因是因为用来说节庆的词语逐渐减少，越见贫乏。比如中秋节，有一些朋友努力要恢复中秋拜月的习俗，对好多人来说，中秋是月饼节，不知道它也称拜月节，上一辈人说的拜月娘很少提起。拜月时想必有一套语汇，形容供品或仪式，如今没什么人知道了。牛车水嫦娥灯饰的样貌一直是热论，她到底是谁？说起嫦娥不能不提后羿，还有那长生不老仙丹。嫦娥奔月，月亮里原来有广寒宫，那是什么？说月饼不能只知道那个以讹传讹的朱元璋起义故事，不同月饼馅料及制作、模具花纹等等，还有那些卖月饼的新店老店，老味道新口味等等。丰富的中秋节需要一整套词语，如果它们不再被懂得，不再说了，当然节日只能如大家所说的越来越没有味道。

鲁迅的“枣树”成为脱口秀的梗，看来不是坏事。