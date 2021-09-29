“仁义厚道，但也少不得庄重…”

星云大师说：分享故事：上古时期有一位伟大的思想家、教育家叫皋陶（念gāo yáo，被称为中国司法鼻祖），传说中他生于尧帝之时，活了106岁，历经百年，呕心沥血地辅佐尧、舜、禹三世，可算是功高德厚之人，有着极丰富的人生经验。他曾经提出为人的九德，说成白话就是：“一、宽厚而庄重；二、温和而有主见；三、讲原则而谦逊有礼；四、聪明能干而敬业；五、善于变通而有毅力；六、正直而友善；七、直率而有节制；八、刚强而务实，以及九、勇敢而符合道义。”

他也认为，如果人们每天能够坚守上述九德中的三德，早晚恭敬努力地去实行，就可以做卿大夫（西周、春秋时国王及诸侯所分封的臣属）。如果每天能恭敬地实行其中的六德，就可以成为诸侯（古代分封制中各方君主的统称）。

皋陶先者的说法，现代人仍可得到启发：在待人接物之时，我们应该宽宏大量、仁义厚道，但也少不得庄重。

改过

弘一大师在晚年曾经讲过一篇“改过实验谈”，提到“改过十事”，其中第三事是“宽厚”，说全了就是：“造物所忌，曰刻曰巧。圣贤处事，惟宽惟厚。古训甚多，今不详录”。我们要明白为什么“圣贤处事，惟宽惟厚”，就一定得先明白“宽厚”之义。

所谓“宽”，宽容、宽宏；所谓“厚”，仁厚。宽厚是指接人待物要宽宏大量，仁义厚道。古有“天行健，君子以自强不息。地势坤，君子以厚德载物”之说。这是在告诉我们：每个人都要像天体运行那样不停地运转，努力向上进取；而且，也要像大地承载万物那般博大、宽厚，要具有深厚的道德品德来承担远大的事业。

关键就在 “宽以待人，严以律已”；这不但是我们做人处事的方法，也将是我们在生活中获得最多方便之道。

讲话

而宽厚只有跟庄重合起来，才是一种美德。一般来说，宽厚的人较随和，久之别人或会对他失去敬畏心。可如果神态庄重，别人就不敢轻视。只有宽厚而没有庄重的管理者，下属也许会喜欢他，却不会敬重他，这样就不容易确立权威。但如果我们能够做到宽厚与庄重皆备，那就是美德的呈现。而做到庄重，不仅指的是我们的仪表，也在于我们的言谈，无论我们在什么地方讲话，都不要轻佻发言。所谓：“言者无心，听者有意”，假如我们的态度诚恳、真实，庄重的发言，自然不会引起他人的误会。

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