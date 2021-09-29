过了将近两年，终于重新体验到飞的感觉。飞的顿挫力和离心力，以及居高临下观望眼下世界景色的久违感，都回来了。有趣的是，我实际上哪里都没去，只在客厅“比手画脚”，感觉却像真的去飞了一趟。

那天在朋友家，体验了Oculus Quest 2虚拟实镜游戏机的厉害。头上戴了镜框，双手套上操控器，游戏启动后映入眼帘的是另一个世界。这个虚拟世界中有各种不同的场景设置，看你买了什么“世界”，但每个虚拟世界都像科幻电影画面，都有让人进入了乌托邦的感觉。其中一个游戏是哈利波特的飞天扫帚，进入虚拟境界之后可以拿起扫帚，慢慢学习骑着飞上天。惊人的是，虽然明知道只是虚拟实镜游戏，双脚根本没有离地，但当扫帚“飞起”的时候，真的是会有起飞的感觉，而且一旦将“速度”和“高度”提升，马上会有完全的离心感觉，吓得我惊叫脚软，跪坐在地。

很久以前当虚拟实镜游戏刚推出的时候曾尝试过，但水平无法与现在比较，新科技完全模糊了现实与虚拟的界线。这个新一代的虚拟实镜游戏展现了无限可能，尤其是在疫情继续肆虐看似没有尽头的今天，那些渴望出国旅游的人，可以利用这种科技来一场足不出户但却能神游世界的旅游。

之前就有朋友在家以虚拟实镜与各地不认识的人一起进入虚幻世界，在世界各大城市骑脚踏车，玩过的朋友说非常真实，根本就像是在当地骑车，而且还能与其他使用者沟通交流。玩家在累积了一定的里数之后能晋升到其他更大的城市。当时想象不到那是怎样的情况，这次体验了这个虚拟实镜游戏，大概有了一个眉目。

据知，这个游戏机能让使用者购买下载各种不同的场景，除了以游戏为主轴之外，理论上来说当然也能下载世界各个旅游胜地的场景。事实上，我进入的其中一个世外桃源真让人心情愉快，蔚蓝天空明媚的阳光都让人眼前一亮，似乎还有微风和虫鸣鸟叫，绝对是大家向往的理想世界，然后心情突然由沉重转变为轻松，进而跃升成雀跃，至少在那几分钟，整个人是从烦燥的现实世界中脱离的。

不可思议的是，这虚假的虚拟实镜所能提供的真实感觉，让人在情绪上分不清真假。尤其是玩飞天扫帚时感受到的离心力，真实到可怕。所以我很肯定，我们所谓的各种心理压力、精神压力，甚至是各种畏惧感（怕高、怕黑），都只是心理作用。所以，我们是不是可以利用这样的科技，来慢慢克服各种心理障碍，包括对人对事的仇恨仇视，让人性终于能从恶劣稍微进步到友善，让我们都能以更宽容平和的角度，看待和忍受我们不认同的人与事？

从同样的角度来看，若真实的远游真的已经成为历史，那虚拟的神游或许就是答案。就像过去科幻电影中的情节，主角套上游戏机躺在游戏椅，昏睡一整天进入虚拟世界去旅游，会不会那就是我们与天涯海角相遇的另类选择？

有时，虚拟与真实之间，分不清楚还是不错的。