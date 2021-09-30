“在世上，不生病的人已死，而没病的人还没出生…”

星云大师说：分享故事：智者有一位朋友老是抱怨，自己这里有病、那里有病，要不然就说自己可能活不到下个月了。这样的话不论对他人或自己都是不好的暗示，也会造成不好的影响，并不是正常的心态。

我们要如何对待生病？平常我们要抱持“生病乃人生之常态”的观念来爱惜身体，当真正生病时，则要避免疾病对心理造成的不良影响。

有些人发现自己生病后，就像人生好像就要走到尽头了，以为自己没希望、就快要死了。其实，既然生病就要治病，并且要将心情提振起来。能提早发现身体有病，就能够多加爱护、保养、治疗。至少你还不会马上死，还有时间处理很多事！所以，发现自己生病了，不正是一件值得高兴的事吗？

健全

曾经有人问，什么人不生病？其实，在这个世界上，不生病的人已经死了，而没有病的人还没出生。这话的道理是：因为死了的人才不会生病，出生以前也没有疾病可言，除了这两种人以外，没有人是不生病的。人生的两个重大问题，一是生，二是死。生的时候就要面临老病的人生大问题，没什么大不了，我们有病才知道凡事要及时成办；疾病固然给人的身体带来负面影响，但也有积极的人生意义。

关于身上的病，首先我们要建立正确的观念，首要在预防，与病保持距离，万一生病了，也要能“与病为友”。尤其对生命的意义要有一些了悟，能对生死无所挂怀，才能坦然面对疾病，而不是心生排斥、恐惧、忧愁，如此心的动念，只会加重身体的病情。

有病当然要找医生治疗，千万不要乱投医相信什么江湖偏方，另外，最重要的是自我心理健全，就可以克服困难。能够从心不苦做到身不苦，疾病就没有那么可怕了。

心境

也有人问，古今中外一些圣人，如高僧和禅师，他们生病又是什么样子？其实，他们是“肉体虽生病，心中并无病”，因为他们明白一个道理：“身体的病是疼痛，心中的病是烦恼。”

一般人在生理上疼痛，心理上就开始有了怨恨和逃避的想法，这就是和圣人最大的差别。所以，我们在有病时的心境，可以尽量做到不要显现出疾病的样子，那么，这就是我们在应对疾病时，心理素质上的一种提升。

而当亲友生病，我们也可以用这种方式加以安慰或劝导，这样的启发能帮他们慢慢去掉病魔的阴影，对于治疗疾病本身也会起着很大的帮助。

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