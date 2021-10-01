“抛开莫名的恐惧、担忧、迟疑和沮丧…”

星云大师说：分享故事：旅人为抄近路，选择了必须翻越山顶的路，结果遇到土匪。土匪抢走他身上所有东西，包括财物与火把。旅人为了逃命，趁着土匪抢夺时，趁机溜开，钻进错纵复杂的洞穴通道。

原想杀人灭口的土匪，见他顺利逃走，冷哼一声说：“就算我杀不了你，这个复杂的洞穴照样可以杀了你，没有火把，看你怎么逃出去！”

旅人听了心凉了一截，土匪说得没错。他在伸手不见五指的洞穴里跌倒，全身是伤，更不要说要找出口。另一方面，土匪打亮火把，背着抢来的财物，信心满满地寻找出口。然而，土匪却一直在洞里绕着圈找不到出口，最后累垮身亡。而在同一时间，旅人却已走出洞口，捡回一条命！

原来，旅人因为看不见，决定躺下来让自己气息渐稳，心也慢慢宁静下来，结果，却意外听见水滴的声响！他不顾自己一次又一次摔倒，循着水声的来处，终于找到洞穴的出口，获得重生。

故事寓意：当我们处在黑暗，唯有专心一意倾听自己内心的声音，如此，才能掌握正确的前进方向，寻获人生的出口。

心光

夜晚走路，一般人习惯拿着手电筒，有时不一定要照路，主要是用光来壮胆。甚至有人夜晚睡觉，也要点个小灯才能安然入睡，为的也是去除对黑暗的恐惧。其实恐惧黑暗，人皆有知，但其实，只要我们内心能有光明，对外境的黑暗就不应心生恐怖。从人生的长度来说，黑暗表示痛苦悲愁的生命，而另一方面，光明代表幸福快乐的人生，普世之大，有阳光照射的地方就有万物；在阴暗的角落，万物不容易成長，可見光明的重要。

我们每个人都有自性之光，如能开启心光，就能逐渐驱散黑暗，而这也取决我们对自己有没有信心，相不相信自己能做到。

情境

同样的夕阳，有人感受到美丽绚烂，是一天最精彩的结束；有人则感受只是近黄昏，带着遗憾与凄凉。物换星移，阴晴圆缺，都是人生不断面对的情境，没有人能逃避，大家都要公平的面对。

问题是，我们要用什么样的心情，用什么样的态度，用什么样的心灵的镜子，来反射外界的变化呢？在这个时候，心中有阳光还是黑暗，就能决定我们接下来到底会走一条什么样的路。

犹如这一次的冠病疫情，同样的疫情可以造就两种人，疫情打不倒的光明人，以及瘟疫笼罩下的失意人。而我们自己，要成为什么样的一种人？只要我们心中有阳光，就算一时乌云掩月、白日蒙尘，我们都要坚持，因为能“摸着石头过河”，向着光明处，终究会走出黑暗。

我们行事，若有道德、良知支撑，那么即使外境再难，也有足够的勇气应对。

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