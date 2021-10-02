“有益于人是善，有益于己是恶…”

星云大师说：分享故事：信徒带花到寺院，也不问人，就自作主张把花摆在佛像前。后来，有人看到佛像前莫名其妙多了一盆花，就把它拿下来放在一旁。过一会儿，供花的人回来，发现花不见了，又把花摆回去，结果，还是被人给拿下来。

这回他生气了，跑去向住持告状。住持问他：“如果我不问你的意见，就帮你在脸上化起妆来，你愿不愿意？”他回答：“当然不愿意！”住持说：“这就是了！我们的佛前供花有专人负责。你下次带花来，就交给负责的人，让他帮你处理，这不就皆大欢喜了吗？”

故事寓意：人常常自以为做的是好事，却一厢情愿，不管人家是否需要，好心也就会成为别人的负担。

善恶

分享故事：元朝一代高僧中峰禅师问两个学生：何谓恶？何谓善？一位学生说：“骂人是恶，尊敬人是善。”中峰禅师不以为然。另一位学生则说：“贪财是恶，廉洁是善。”禅师又说：“也未必如此。”

于是两位学生请教善恶的标准，禅师说：“有益于人是善，有益于己是恶。我们的起心动念，只要是利益大众，打人骂人，也是善。恭敬别人，是为了巴结上司，那就是恶，这才是真正善恶的标准啊！”

我们自以为做了好事，过程之中伤害了别人，从长远来看，都会伤害到自己，这就是因果；因果不是用来吓唬人的，而是用来提醒。这也告诉我们在现实生活中所应把持的态度：如果为的是众人，所行之事没有贪嗔充满、自私自利，那么，这就是好事善事。

一念

我们的身口意行为，无论善恶，都会产生一股力量，驱使我们去造作新的行为，新的行为又会产生新的力量，形成不断的循环。我们所造下的善业、恶业，待因缘成熟，一切果报，还得自受。因此，一般人都知道，在世间要多行善，不可造恶。21世纪的今天，科学家也证明了佛教所说的业力，就是他们研究出来的基因，也就是生命的密码。

然而，对于生活中的行善与做好事，却不是很多人能够理解，总以为自己做了好事，其实不然，关键就在于自己的“一念”。所谓存好心，就是修心，净化我们的意念。把愚痴的邪心，换成慈悲智慧的佛心，例如：不要有嫉心、贪心、瞋心、恶心，而要怀着慈心、愿心、善心、发心等，照顾念头，念念是慈，我们在做的就是好事。

《星云大师点智慧11》以及《点智慧·漫画5》已经开始出售，读者可到全岛各大书局及ZShop集品店（https://bit.ly/3oKPAFm）购买。