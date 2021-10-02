多年人生导师赐我金玉良言，做人处世态度中庸，做事拒绝当上平庸，更加不要在任何岗位上，长期成为团队中最弱的一环。游戏节目“The Weakest Link”（ 中译《最弱一环》，港译《一笔勾销》）2000年8月在英国电视广播公司首播，受到多方面的关注，版权卖到不同地方，包括美国、英国、澳大利亚，以至香港，制作当地版本。节目原创模式并非单一问题游戏竞技而已，设定规则挑战人性的阴暗面，不是单纯留强汰弱般直接了当，主持人对参赛者刻薄不留情面的讥讽令大家不安，虽然遭淘汰者不会如近期爆红的韩剧《鱿鱼游戏》遭杀害；家庭观众则有两极反应，一方面觉得节目逆转思维具新鲜感，另一方面却不认同鼓励只求成功不择手段的伎俩。

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