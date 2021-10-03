“人生真正的醒悟，从收敛自己开始…”

星云大师说：分享故事：国王统治着很大一个国家，而且人民都很拥戴国王。一天，国王和他的大臣来到海边散步。臣子不停地奉承国王：“您是天底下最伟大的国王，您拥有着无上的智慧和崇高的荣誉；您还拥有最广阔的土地和无数敬爱着您的子民。”大臣说的天花乱坠，一点也没有停下来的意思。

国王听他说了半天，然后转头面向大海说：“海啊，我是你的统治者，我现在命令你停止波浪的前进，不许再打湿我的鞋子。”海当然没有听从国王的命令，波浪依旧涌来，国王的鞋都湿了。

国王转身斥责大臣：“你看到没有，大海并没有听从我的命令，波浪还是打湿我的鞋。可见，国王也是一般的人，而不是像你说的那样！”

收敛

人生真正的醒悟，从收敛自己开始。真正厉害的人，都有理智的头脑，能够稳定情绪，不仅让他人感到相处舒服，自己的人生也能掌控得当。在生活的大小事中，我们如果失去理智的面容，就像夜叉罗刹；我们如果失去理智的语言，就像利刃毒剑；而失去理智的行为，简单来说就是粗暴不堪，所造成的恶果可能自己都无法想象。

最近中国娱乐圈就有一名成名很快的男艺人，因为在社交媒体大放厥词，结果被揭发，遭到大批网民的唾弃，他不仅被大型综艺节目删除参加资格，最后也不得不宣布，退出娱乐圈。一名很有才华的创作型歌手就这样黯然地离开，归根结底，就是因为他行事缺乏理智。

庸人

智慧是头脑冷静，是理智、理性。很多问题都应以客观的理性来处理，要以权衡轻重的智慧去分析。有些人一遇到困难，不以理性判断，反而是跟着情绪走，结果不但解决不了困难，还增加烦恼。试想想，我们的一切烦恼，不都是争人我、争多少、争内外、争对错吗？而这些争执，如果能把自己客观地置身事外，仔细地冷静思考，是不是就可以避免？

其实，天下本无事，庸人自扰之。庸人是没有智慧的人，不用理智、不用理性处理事情的人，若知善法，情况就会改善。世间事，我们能以理智来净化感情，懂得因果，凡事不怨尤，那么在多大的风雨面前，我们都能站稳脚跟。

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