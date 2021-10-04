点智慧：当痛的不是自己

“同理心是人间可贵的情操…”

星云大师说：分享故事：甲乙两和尚一起值更。甲和尚感到脚上有东西爬，用手一抚，被蝎子蛰了，疼痛难忍之际，他马上端来蜡烛照明，捉住了那只蝎子。乙和尚则有些漠不关心地说：“你怎么这样不小心？以后小心一点。”甲和尚后来将蝎子放了。

3天之后，甲乙又一起值更，乙和尚刚往蒲墩上一坐，哎呀一声站起来，他的屁股也被蝎子蛰了。没等甲和尚端来蜡烛，乙和尚就气急败坏地朝蒲墩上乱踩一番。待烛光映亮时，那只蝎子已经被踩得稀巴烂了。

甲和尚未及说话时，乙和尚就气愤地说：“那天它蛰你，我为他讲情，救了它的性命，它居然恩将仇报，又把我蛰了，这个没良心的，确实该死！”

承受

人与人之间的关系，虽说各自痛苦各自承受，可彼此之间却须要有颗“将心比心”的体谅之心。所以，我们对别人的失意、挫折、苦难、伤痛，千万不要表现地漠不关心，尤其更不能有幸灾乐祸的心。所谓“眼看他人死，我心急如焚；不是伤他人，看看轮到我”。每个人要能将心比心，要有体谅别人的心，这才是人间的修行。

何谓“将心比心？其实就是同理心。在生活中，我们以自己的立场去衡量別人的立场，体会他人的心意，多为他人设想。 许多纠纷，看起来错综复杂，但很多时候都是因为彼此立场不同而造成冲突，我们如果凡是能站在別人的立场想一想，肯定会多一分和谐。

情操

唯有身历其境的人，才能感同身受那种苦，而“将心比心、感同身受、视病如亲”的同理心，让我们得以有意义地、满足地与他人连结，为失去自我感的人们与自己重拾信任。

想像别人的困境是怎样的滋味，同时对以同理心看待对方，产生爱的感觉。这个认知是了解别人的痛苦和挫折，也跟我们一样真实。我们能承认这个事实，并且试着提供一些帮助，这不但打开了自己的心，也大大培养了我们感恩的心。

同理心是人间可贵的情操，是建立彼此良好关系的要素。一个社会能建立同体共生的关系，大家能够给人欢喜、给人快乐、给人平安，那么这个社会也就慢慢没有了以强欺弱、以大凌小、以富笑贫的现象。

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