疫情不按剧本演出，现代人正经历一场空前的生活场景大迁徙——线下搬到线上。

世纪交替之际，人们对网络世界还持有观望态度，坚信实体的一切无可取代。20年过去了，原本划出来的一条条黄线——实体生活、网络世界、虚拟空间，线上线下逐渐亲密无间，剩下的最后一道防线静待虚拟时空平行落地。

大流行加速隔空互动与交流，办公学习购物只是基本生活台面上的变异，深层次的精神与欲望还包括谁说非肌肤相亲不可的谈情与做爱。

最近听podcast，主持人抛出了一个概念——冠病瘟疫对于这代人营生、生活的影响与冲击，相对于第一次世界大战所造成的破坏。反复无常的疫情每日一小口一小口地侵蚀生活原有的模样。即使确信隧道尽头是曙光，但是路途有多遥远？三年？五年？十年？对十几二十岁的少年来说，两年已经是一辈子这么漫长了。

疫情不按剧本演出，现代人正经历一场空前的生活场景大迁徙——线下搬到线上。

网络科技让地球变平， 接上WiFi天涯近在咫尺，即使肉体尚未能瞬间移动，但是打开通讯工具的荧幕世界，光影时态分秒不争地移形换影。在瘟疫搞破坏的时代大潮下，抵受着千篇一律，行动受限的日常，忙里偷闲划手机看世界看人生百态，真真假假已不重要，相信既是真实，线上线下都是现实世界，论热闹缤纷，线上随时赢线下九条街。

玩手机上社媒已是日常最不过的日常，这个时候还坚持依赖传统媒体掌握世界动态，视数码垃圾内容，社媒互动为虚耗生命，浪费时间，错过的很可能将比守护的更多。

我一直庆幸有书籍报章陪伴成长，现在仍深信不疑，一本好书捧在手中的幸福实在，或早餐翻读大开版报纸的畅快无可取代。但防疫闭关在家期间，天天玩社媒给家人和朋友报平安，竟也玩出趣味。这些喂饱社媒的行为做起来十分无聊无意义，但当社媒开始把十年前，五年前，三年前，一年前的这一日，我贴过的照片，记下的喃喃自语像重播怀旧影片般一一推出，今日的我重新与当年的我打照面，开始觉得新鲜有趣，沉淀后忽然意识到这些并非是回不去的回忆碎片，更像宇宙迷航的航行路线图。

随着越来越多人依赖网络，用生命的点点滴滴喂食社媒账号，科技与人性人心的加乘效应丰富了网络世界的内涵底蕴，是否浩瀚如宇宙还不确定，但比海还深可以肯定。装载人心与人性的无边容器怎么可能只是物质存在而已。

问题来了，即使网络冲浪不限行，精力有限的人类并没有因为科技发达而有了超能力。选择变得前所未有的重要。管理时间和保养身体何止关系到EQ，随时也影响IQ。

传统媒体会为读者筛选资讯，针对不同社群所需客制内容。社媒反其道而行，根据用户喜好推送相关内容，有些还是商业操作，收集了用户搜索数据，向个人推送特定商品与服务。线上世界看似自由，但其实也是有条件的自由。社媒为了留客，会投其所好，迎合用户固定搜索行为与个人喜好，线上滑浪搜索，更容易因为偏食偏见而看不见更广阔的海洋，更辽阔的天空。

人类的心智，和AI人工智慧不同在于，人有所谓的灵光乍现。这个灵光多数需要刺激，而且与个人喜好冲撞，接触平时未曾有过的新鲜体验而忽然降临。AI通过累积经验学习完善技能，但人类并不止步于完善已掌握的才艺，还具备开创与改造的渴望，贪玩寻刺激的动力。

喜新厌旧的人性注定了线上流量的空虚本质。线上关注追踪跟风容易，撤离更无情。就算我以为一心一意此志不变，天晓得哪天服务器罢工，恢复正常时，那些点赞与书签是否安然无恙。

隐隐地不踏实，积累成焦虑。为自己的搜寻盲点焦虑，为生命有崖，网络无边而焦虑，为追随流量却永远没有饱足感而焦虑……