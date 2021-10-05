“拥有一切，心中还是苦…”

星云大师说：分享故事：有位顶生王（印度太古的转轮圣王）很有福，妻妾、子孙，贤臣、明士无一所缺，更遑论财富宝物之丰，要什么有什么。但是人的欲念实在是无底洞，即使如顶生王那么富有的人，还是觉得不够，他希望能到处走走，将天下都整治成他的国土。不久，果真如他所愿，走遍四大洲，统治了天下。

过一段时间，他又觉得不满足，心想人间都走遍了，也拥有了一切，接下来应该要到天上去。后来他也如愿到了天界。天帝恭敬地迎接他，还把天帝的位子让一半给他，二人平起平坐。当时他想：“我只是来借坐而已，有朝一日我也要拥有这个大位。”后来他回归人间，心里不断想着天帝大位，直到老了、病了。在病危时，他的大臣就问他：“您到了生命的关键，假设有人来问，您对这一生有什么心得，我们该怎么回答？”

顶生王就说：“你可以告诉大家，我拥有一切，却时时不满足，心中总是苦，苦到临死，才知道人生就只是这样而已。”

小怨

身处城市，面临越来越强的物欲诱惑，一般人都是从外在物欲感官去寻求快乐，对于如何处理物与己的关系，很难放平心态去思考。古人所说的，人常“忘我大德，思我小怨”，就实在地每天在我们的生活中上演，造成许多人的不满和埋怨日益增加，过得甚是苦恼。

每个人都希望自己有所得，有所成就。然而，什么是人生最大的收获呢？不是拥有最多，而是要能满足，我们不能满足，就是睡在天堂也如地狱；假如我们能满足，地狱也如天堂，所以满足是最大的收获。唯有一种欢喜是永恒的，那就是法乐。法乐就是知识上、见解上、修行上、禅悦上的快乐，是能终身保有，永不逸失的。

圣贤

千百年来，圣贤都告诉我们：人世间的财、色、名、食和睡，对自己的身家性命有很大的影响，甚至会有危害，时刻提醒我们要好好地加以疏导。如何让自己走出欲望的沟壑？就要善法欲。善法欲能给人带来法乐，五欲只能带来欲乐。比如一个正人君子，他的所作所为能够体现道德风尚，能够体现仁爱精神，不仅自己身心得到愉悦，也会给周围的人带来快乐。

又如正知、正见、正念、正行，同样会给很多人带来法喜，带来快乐。这种快乐，让我们内心得到和谐、安详和喜悦，也会有一种在世俗社会当中各种欲乐难以达到的心境。在五欲的世间生活，要不为五欲而染，确实不容易，但如果我们想到“时时不满足”的心态，又不想在这样的循坏走不出来，那么我们或许可试试改变。

《星云大师点智慧11》以及《点智慧·漫画5》已经开始出售，读者可到全岛各大书局及ZShop集品店（https://bit.ly/3oKPAFm）购买。

