这年头，各种沉浸式来头名目繁多，想必也是疫情后的一个产物，大家一来有了时间，二来不旅行，三来比较少社交，更能沉浸式地去体验很多事。

短视频的美容博主最近流行“沉浸式护肤”或者“沉浸式化妆”，打开一看，就是博主不说话，只是面对镜头专注化妆或护肤的具体步骤，没有语言，没有音乐，只有拧开护肤品瓶盖或海绵拍打脸颊的声音。的确，效果达到了，作为观众的我，更专注于化妆本身，注意步骤和产品不受其他干扰，所以理解了，这就叫沉浸式化妆。

这年头，各种沉浸式来头名目繁多，想必也是疫情后的一个产物，大家一来有了时间，二来不旅行，三来比较少社交，更能沉浸式地去体验很多事。在这个时代，一个简单的、平面的展览，或是一出传统的戏剧已经很难满足观众。将传统空间赋予沉浸式体验，才能让观众获得感官上的享受。“废寝忘食”，形容的正是由于过度沉迷于某个事物，从而“失去了”对真实时间的感知能力，而实际上这正是“沉浸”带来的效果。专注于当前的目标，在由设计者营造的情境下感到愉悦和满足，而忘记真实世界的情境。

戏剧、电影之所以能让人暂时忘记现实，是因为戏剧的“幻觉”，特别是那些精彩紧凑的连续剧、年代剧。观众远离现实，放下一天的工作和学习，进入另一个人生、另一个世界，不仅因为人们可以沉浸在其他故事里，还因为构造和设计的氛围，身临其境“逃离现实”。不要说观众，就连职业演员，常常拍完一部戏后，要真正走出戏外，还是要花一段时间的。

追求极致味觉体验的高端日本餐，是我最能体会的“沉浸式餐饮”。有一年在京都，预定了一家老字号米其林餐馆，不说之前定位的细致沟通，吃饭前一天还接到电邮被告知不要擦香水，因为这样会影响主厨味觉。当天准时赴约，日料店基本装修都极简，高档的原木设计，讲究的灯光，低调沉稳，不到20人的座位非常静谧。你一坐下就可以理解为何特地关照不要擦香水，因为你会不自觉降低说话的音量，然后像一位观众一样观看吧台上的厨师开始表演。友人觉得很有趣但似乎太安静了些，于是打开手机精心挑选一首配合气氛的音乐作为背景配乐……他非常得意着继续观看，继续吃饭，过一会儿，服务员日本小姐轻轻打扰他一下，不好意思地示意他要关掉音乐。这一幕久久不能忘怀，既觉得好笑又真正见识了日本餐饮极致“沉浸式体验”的标准，没有音乐，轻声交谈，不能擦香水，这一切在别地餐馆根本不会计较的因素，在高级日本餐馆却不被允许。就是这么匠人地执拗要求客人认真面对自己的食物，那么自信食物一定惊艳食客，那么注重这沉浸式的体验。什么装修、音乐、灯光都是其次，重要的是我的美味，真牛！

两年不能出国，发现人真的可以沉浸下来，沉浸式做饭、看书、运动、整理房间、聚会，过去的日子，大家对一切都是忙忙碌碌蜻蜓点水。哪怕是旅行，碍于时间的限制，多数也是打卡式地观光，满足的是最基础的出行需求。有时为了在社交媒体上炫耀，忙着拍照留影其实没有真正体验。现在因为出行不易，所以好多人如果出门旅行，仔细安排行程，一去一个月甚至两个月，沉浸式旅行，学习一下西餐，学习一下西方艺术史；不出门的日子，认真地看完一本书，和朋友谈心，参与孩子们的各种活动。

而如今，对年轻人来说，沉浸式体验则对场景形态进行了重置，科技和跨界将目的地文化融入到产品，打造与目的地相似的建筑风格，构建虚拟世界，加深游客对目的地的理解，从而带来更高效、更自然、更极致的沉浸式体验。一千个人眼中会有一千种对沉浸式体验的定义，就像有人认为沉浸式体验是比电影更为生动的参与故事的方式，也有人认为它是《甲方乙方》中“好梦一日游”一般的存在。

作为新消费的主力群体，年轻人渴望更新、更潮、更独特的感官体验。而“沉浸式”娱乐搭载高科技，为这个行业将创造无限商机。近些年，不少公司开始涉足“沉浸式”娱乐，比如2017年，网易游戏推出了改编自网游《倩女幽魂》的沉浸式舞台剧，甚至连故宫都推出过《清明上河图3.0》，利用多媒体和场景再现，呈现了“沉浸式”娱乐的互动展览形式。

未来，你坐着吃西餐，带上眼镜，虚拟场景带你到罗浮宫为你讲解美酒艺术故事，身临其境，完全有可能！