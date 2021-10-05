曾经有个很出色的台湾歌唱组合“知己二重唱”出现在上世纪80年代末的乐坛。那是华语流行歌曲的辉煌期，歌手们的形象鲜明，每张专辑都是精心策划后的成品。倘若你和我一样吸收了那个时期的音乐养分，肯定对这个男生组合不陌生。

知己二重唱由曾宝明和吴志华组成，他们因热衷音乐而结识，曾在餐馆一起驻唱，并荣获首届台湾金曲奖的“最佳演唱组合奖”。两人的声线非常干净，犹如一股清流暖人心；一胖一瘦的形象平易近人，手握吉他走民谣风路线。

那个时期的男生组合不少，小虎队属青春偶像派，优客李林还未出道，像知己二重唱不靠外形而凭扎实的唱功取胜的男生组合并不多。成名曲《不懂的事》脍炙人口，收入在和张雨生等飞碟唱片公司旗下歌手的合集《6个朋友》中。

他们于1989年推出了首张专辑《一点点不同》，里头的10首歌格外清新，本地电台至今仍会选播。当年我在牛车水的富良唱片行购买，一张$24.90，不便宜。1989年是我念设计的第一年，别具意义。

专辑的每首歌皆是水准之作，这也是我收藏的数百张CD当中，最常拿出来聆听的唱片之一。《一点点不同》口碑佳，很多乐迷都想拥有，但早已绝版，有幸当年果断买下。

知己二重唱发了该专辑后便隐退歌坛，想必是拆伙了。最近无意间在网络看到两人竟现身一些歌唱活动，默契依然十足，歌声一样委婉动听。他们在2018年受邀参加浙江卫视的“梦想的声音”歌唱节目，甚至睽违31年，去年初颇低调地发行了第二张专辑《知己·重唱》，收入几首翻唱民谣及新创作。

疫情之下无法出国购买CD，唯有从诚品书店网购。不到一星期，专辑就送到家门前，颇有仪式感地把专辑封套小心翼翼地拆开，再细读文案，然后放入电脑收听。啊，好多熟悉的感觉又回来了！

这是什么样的情怀？岁月荏苒，时过境迁，朋友来了又去，留下来的是真心的朋友，有知己相伴是何等幸福的事。诚如首张专辑里的歌曲《一辈子的事》所唱：受了伤记得找我∕拍拍肩膀和你一起醉∕朋友是一辈子的事∕相依相知

夜深人静细听新旧专辑，温故知新，原来知己一直都在。