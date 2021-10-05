住的地方，隔条马路是早年英军家属曾住过的红屋顶的黑白屋，周围绿树围绕，赏心悦目。疫情天天宅家，路上人少车稀，空气格外清新，天空极净且明朗。

从阳台看天，蓝天如洗，云朵飘飘，变幻多端，真是个日日新，秒秒奇。云最美的时候是上午10点开始，天气若好，朵朵白云棉絮般随风徐徐吹来，变幻出匪夷所思的形状；云卷云舒，出现人、物、小猫、小狗、小绵羊，有时又如群活蹦乱跳的小孩，追逐嬉戏。忽然骤然失色，云涌风起，风卷残云，眨眼黑天黑地，顷刻间一切消失殆尽。有时闲云飘来，无牵无挂，怡然自得不着痕迹，绕过树巅，潇洒离去。浑然天成的漫天云彩，排列得细致有序，工整自然，巧夺天工，令人叹为观止。

一时兴起，拎起手机天天记录它们的行踪。前阵子艺术界的小梁和他的团队，采用了我的一段文字，制作了《与诗。乐同行》的视频，在网上播放。感谢这个未曾谋面的年青人，欣赏他们有抱负有梦想，在这个大时代里，正是他们挥洒青春施展抱负的机遇。随手选了两帧照片发给他，虽知自己摄影技术不行，但诚意满满。

网上翻找，古人对云的描写丰富且多，妙趣横生。信手拈来，一筐 一萝：

可怜光彩一片云，万里晴空何处来 ？（唐·杜牧《云》）

闲云生叶不生根，常被重重蔽石门。（唐·施肩吾《讽山云》）

南北各万里，有云心更闲。（唐·于武陵《孤云》）

众鸟高飞尽，孤云独去闲。（唐·李白《独坐敬亭山》）

最有感觉的是唐代诗人郭震的《云》：

聚散虚空去复还 ，野人闲处倚筇看，

不知身是无根物，蔽月遮星作万端。

就是有这么个野人，闲散地，站在窗旁凝视这无拘无绊，漫不经心，随心所欲，怡然自得的无根物，欣赏她温柔轻盈曼妙的姿态，妆点着纷纷扰扰浮华的人间，给予世人无限温馨的慰藉与疗愈。

看云，或许能让你我悟出些许人生道理。