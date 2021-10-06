“与人相处，要让别人觉得我们有道德…”

星云大师说：分享故事：古代有一位名叫萨遮尼犍的婆罗门（种姓制度的祭司贵族）长老，号称全国最有智慧。他嘲笑天下人，所以，腹部经常挂一块金属板，在街上昂首阔步。有人问他为什么要这样做？他答：“如果让智慧暴满流出来，岂不糟糕？”

他听说佛陀到处教化众生，心生妒忌，就带着弟子，准备要去羞辱一番。他问佛陀：“道是什么？智是什么？长老是什么？正道是什么？积善去恶是什么？修行者是什么？仁明是什么？怎样才是适合正确的道理呢？守戒是什么？如果您能立刻回答我，我就拜您为师。”

佛陀听了不慌不忙地作偈回答：“贤者好学，真心诚意地修行，惟有怀抱珍贵的智慧，才真正叫做道。纵有辩才不算智者，无所畏惧，专心遵守善行的人，才叫做真正智者。”萨遮尼犍和徒弟听闻佛陀的一番教理，无不心悦诚服，高傲之心，消除殆尽。

救苦

与人相处，要让别人觉得我们有道德，所以“正心诚意”很重要。

如何做到正心诚意？四点参考：

对世间要救苦救难：人难免有些灾难，当别人遭遇不幸，我们要及时伸出援手；多做“雪中送炭”的事，不必“锦上添花”，对世间要有救苦救难的精神。只要我们对世间救苦救难，必能受到大家的欢迎。 对他人要感恩念德：有的人，别人待他百般的好，他很快就忘记；但是只要别人有一点不顺他的意，他就一直计较，念念不忘。这种不知感恩，又喜欢记仇恨的劣根性要去除。 对家属要共荣共有：每个人都有亲戚、朋友和家人，如果我们对待家人、亲戚和朋友都能荣辱与共、同甘共苦，眷属必能和谐，家庭必然和乐、安详。 对社会要献心献力：社会是大家所共有的，有的人对国家要求这个、要求那个，殊不知国家社会的进步，必须靠每个人主动献心献力，才能促进国家社会的繁荣、富强。就好像一棵大树，你摘它的树叶，剥它的树皮，砍它的树干，这棵大树就不能长久。如果大家共同来浇水、灌溉和施肥，这棵大树就会茂盛繁荣。

信服

不要以为“心不好，别人又看不到，可以用行为伪装”；其实，“心不好”是看得到的。我们的身口意三业是平行的，只要起心动念，行动就会表达出来，也会从口中说出来。

在生活中修行，我们想要改正缺点，得先学习好榜样，对圣贤生起信服心，如此才能慢慢修养成正心诚意、内外合一的人格，才会受人尊重。

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