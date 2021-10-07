点智慧：精确判断哪里来？

“不怕错，只怕不知错…”

星云大师说：分享故事：一位年轻人曾问乔布斯（Steve Jobs，苹果公司联合创始人之一）：“你的智慧从哪里来？”乔布斯答：“来自精确的判断力。”年轻人又问：“精确的判断力从哪来？”乔布斯答，来自经验的积累。年轻人再问：“那你的经验又从哪里来？”乔布斯这时笑着回答：“那只能是来自无数错误的判断，并慢慢累积成经验。”

欢喜

改正错误，不但要用智慧，更要用欢喜心来承受。有的人犯了错，悔恨良久不能释然，心头一直留有阴影，而这也影响了自己接下来的待人处事，如果是这样，自己又何来进步呢？我们一定要给自己补救、校正的机会，不怕错，只怕不知错，这样才能有崭新的未来。犯错而改过，得到了教训就要知道自我警惕，并努力在接下来不要犯同样的错误，并且养成观大局的思维，慢慢地，我们也就有了成功的基础。

人非圣贤，孰能无过，人从婴儿时期学习走路就不断跌跤，少年和青少年时期多少叛逆不知天高地厚，但随着时间的推进、智慧的增长，我们终能跨过障碍，稳健成长。

忍耐

一个人在学习过程中，不怕没有人重视，不怕没有机会发挥，最怕的就是没有负责任的勇气。我们能承担多少责任，就能成就多少事业。有责任感的人，自己可以克服困难，自己能够开创良机；怕负责、怕承担，最后只能一事无成。

人生是由许多经验累积而成，所以在跨出第一步时，要“敢”。只要敢负责任、敢担当、敢接受、敢尝试，天下没有不能完成的事。即使遇到挫折也不必害怕，重要的是自己是否有力量承担，而承担的力量来自于忍。忍就是力量，就是承担，就是智慧。一个人能够吃得起亏、忍得了辱，还能甘之如饴、面不改色，才能造就包容天地、忍耐异己的胸襟；而这样的胸襟，就是做大事所须要的。

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