不久前在文章《自救（上）》中，我讲述了“自救”解决脚底筋膜炎的经历，今天再说说“自救”缓解痛风。

在约十多年前，我在常年体检中验出尿酸指数超标，一开始也没什么感觉，对我来说，它就只是一个数字而已。我不明就里，于是饮食照旧，结果就有了第一次痛风来袭。

一天晚上，觉得右脚整排脚趾显得僵硬并隐约作痛，但我不以为意。没想到当晚睡到半夜，我从噩梦中醒来，发现脚趾关节红肿不堪，痛得仿佛可以听到“笃笃”声响。吃了两颗止痛药，在迷迷糊糊中挨到天亮，叫太太载我去看医生。医生看我拐着走进来，微笑地看着我说，要打针了！

痛风与我‘形影相随’

从此以后，痛风与我“形影相随”，时不时就来耍一下——水喝少了，路走多了，浓汤多喝了几口，红肉贪口了一些些，或榴梿多吃了几颗……隔天就会感觉痛不欲生。我熟记嘌呤含量高的食物，每一餐的食物都要小心选择；一些很补很有营养的食物，于我根本就形同“毒药”，像用猪骨熬出来的靓汤更是碰不得，人生乐趣顿时少了许多。

虽然我小心控制饮食，痛风一个月总会发作几次，不过我通常一有征兆就赶紧吞药，把它压下去。最后在医生建议下，我只好开始每天服用控制尿酸的药物别嘌醇（Allopurinol）。终于，体内尿酸含量慢慢降了下去，回到正常水平。但是痛风还是不时发作，甚至恶化到每星期都需要吃强力止痛消炎药，才能正常生活。

我认为我不应该增加日常的药剂量，更不应该吞服太多消炎止痛药，于是到处寻找答案。后来我看到一份资讯，大概是说当身体的某一个部位因故气血不通之时，就会通过发炎向大脑发出求救讯号，大脑便会指示血液赶往“现场”援救，导致我们所看到的表征：患处红肿发热。结论是：如果日常能够进行充分的运动让血液畅通全身，就可很好地避免炎症。

与此同时，医生也不时“暗示”我，减去一些重量也可能对病情有帮助。我于是向自己发出挑战——每天去运动。想来想去，觉得最容易、最方便且最少伤害的运动，就是快步行走。我事先做了一些研究，知道要达预期效果，就一定要步行超过30分钟，并以会觉得有点气喘且冒汗为佳。

坚持每天到公园快步行走

我锁定住家附近的一个公园，坚持每天到此快步行走。公园走一圈约800米，我会力拼5圈，加上来回路程，约5公里。除非不得已，我绝不对公园“爽约”。

如此坚持了三个月后，我的体重减轻了5公斤，而痛风——几乎不发作，竟像“变魔术”般消失了！有时候，脚趾隐隐作痛，我也不退缩，结果轻微的痛楚就在不知不觉中“走掉”了。我相信这和血液循环的加强有关，而有了效果，我的推动力更强，不运动还会觉得浑身不舒服。

积极运动多个月后复诊，医生很满意我的尿酸指数处于健康水平，也很高兴看到我的痛风得到了控制。他于是允许我每半年才复诊，而非之前的每三个月。

这一年来，虽然每天要花上约一个小时的时间来运动，但换来较健康的体魄，是非常值得的。而且，如果我不是在做运动，大概就会窝在沙发上看节目吃零食，如此恶性循环，痛风怎么会好呢？

想想这段时间努力运动，我领悟到，有时单靠药物和饮食节制是不够的，运动才是王道，三缺一不可，才能彻底解决痛风问题。

（作者是《联合晚报》第二编辑主任）