“快乐或忧伤，皆出自一念心…”

星云大师说：分享故事：快乐先生遇到了伤心先生，快乐先生问：“你为什么伤心？”伤心先生说：“我不知道为什么伤心，但是我就是快乐不起来。”快乐先生说：“我带你去我家好吗？”于是伤心先生就开始跟着快乐先生一起生活，很快地日子一天天过去，伤心先生的嘴角也一天比一天上扬。

后来，伤心先生领悟到，快乐先生总是以乐观积极的态度去面对困难和问题，保持一颗快乐的心，勇敢去接受考验和感恩周遭的人、事、物，所以不容易陷入悲伤。伤心先生就说：“我想学习这样的做法。”快乐先生笑着说：“其实不难学习，只要改变一下观念，看问题的角度就会不一样了。”

神魔

一个正确的观念，带给人生走向身心自在、快乐的道路。你是阳光，你的世界就充满阳光；你是爱，你就生活在爱的氛围；你是快乐，你就是在笑声里。同样的，你每天抱怨、挑剔、指责、怨恨，你就生活在地狱；人的意念如此重要，你一起心动念，整个世界都变了。这就是所谓的：“一念天堂，一念地狱，神魔就在一念之间。”

世上的好坏错综复杂，最大的问题恐怕就是观念。世界上有的人成功飞黄腾达、有人失败穷途潦倒，此中当然有各种因素存在，但最大的关键，应该就在于人对世界有不同的观念。

成功人士多有正面能量：如活力、全神贯注、正面挑战、自我提升、提升他人等，而失败的人，常有负面能量，如愤怒、怀疑、坏情绪，所有的事都是问题等等。

所以，我们要什么样的生活， 就要先成为一个什么样的人。观念能改变，我们的命运当然能改变。

调整

一个人的好成长在于观念健全，随时调整自己，才是进步之方。 观念的善恶，也是处众的根本，能不能发挥善的力量，就看我们是否在观念上能让大家接受。

观念就是财富。例如“布施”看似给人，其实是自己发财之道；“持戒”看似束缚，其实是自由平安之道；“忍辱”看似吃亏，其实是做人便宜之道；“精进”看似辛苦，其实是成功之道。

我们凡事都往好处想，那就是人际相处的润滑剂，也是为人厚道的根本。一个人如果能从自己的心里制造光明的认识、芬芳的思想、洁净的观念，生产阳光、花朵、净水般的语言与他人共享，必能拥有真善美的人生。

《星云大师点智慧11》以及《点智慧·漫画5》已经开始出售，读者可到全岛各大书局及ZShop集品店（https://bit.ly/3oKPAFm）购买。

