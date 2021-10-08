糟糠的意涵压抑千年之后，与养生观念碰撞出火花，朝着转正的方向挪移了。岁月默默流转，糟糠也有登堂入室的一天。

新加坡未全速城市化以前，处处有村庄，蕉风椰雨还是个叫人熟悉的画面，人们对耕植养畜的活也不算陌生。那年头养猪，散户刻不辞劳苦从各处收集厨余当猪粮。要不，就捞起池塘里的布袋莲，切碎了混杂些许米糠或椰子粕，大镬熬煮，便能让群猪胃口大开，吃得啧啧作响。米糠、椰子粕和糙米，是半世纪以前农家喂猪的三大饲料，甘榜杂货店里都有散卖。

椰子粕，俗称“椰粕”，是用椰肉渣滓加工压缩成的猪料。粕，一如糟，是废料，让禽畜温饱，它全单照收。糠，也是糟粕，一样为猪所喜。多年以前，我观看外地的电视养生节目，医师极力推荐食用五谷杂粮，倡议多吃糙米，我不自禁有了小资的感慨：半世纪以前，一般人的观念里，主食就是白米饭或白米粥，糙米饭哪能入室登堂？人们的潜意识里，那是禽畜的专利。谁愿意活成畜生的样？

养生节目也提到米糠，说它有益健康，但只是一笔带过。听了，我脑海里盘旋着：它是否也是自己认知中牲畜的主粮？赶忙上网求索，确认了米糠也是顶好的养生材料。米糠，是谷粒的外皮层，碾谷之后留下的“渣滓”。把它加工研磨成末，可当牲畜口粮。“废物”，也因而有了附加价值。想起某年到金马仑茶园参观，讨教从茶叶到茶袋的制作过程。最后印度裔讲解员幽了一默，戏言被淘汰后的茶叶渣滓，都没浪费，今人赞不绝口的“拉茶”，用的就是上不了档次的残余粉末，算是它燃亮的最后一点豆光。

当年的新加坡河，流着黑水发着恶臭，无数苦力在舯舡与河岸窄小、陡斜的板条之间，赤膊肩扛沉沉百斤的粮包，倘若扛的是米糠，头发肩背都粘上从麻袋透漏出来的淡黄米糠，还附送活力爆棚的米虫。米虫令人烦，它钻进发丛里痕痒痕痒地，只能靠梳子把它原形毕露，倘若把它捏死，会赚得一股难闻的臭味。

米糠，即是糟糠，自古就被视为“粗劣的食物”，穷人的救命粮。

中文里的“糟糠之妻”一词，借指共患难的妻子。戏曲里不乏糟糠之妻的脚本，《赵五娘》最为人知。14世纪高明《琵琶记》写的就是高官蔡伯喈与赵五娘曲折的糟糠之爱。

蔡某赴京赶考，一举得状元，却被当朝宰相配婚，滞留京城，妻子独自在家乡伺候公婆，依然一贫如洗，婆婆却怀疑她背地里吃香喝辣。

戏文里赵五娘道：“不知奴家吃的却是细米皮糠，吃时不敢叫他知道。”

糠和米，本为一体，一皮一肉两相依，没想到经过处理，皮壳与谷粒分离，贵贱顿显，米贵而糠贱，赵五娘的家婆后来知道冤枉了媳妇，感慨而言：“这是糠，你却怎的吃得？”五娘如是回答：“婆婆，别人吃不得，奴家须是吃得。”这是催泪的台词，糟糠，哪是人吃的？诸君记得否，当年华校高中华文课本，有高明的《糟糠自厌》一文，通过戏曲对白，尝试让课堂里血气方刚的小子，收割“糟糠”的意义？

千百年来，糟糠一直是个下等标签，吃着没有尊严。赵五娘以谷皮米糠充饥，无限凄凉。但风水十年河东过河西，粗粮也有扬眉吐气的时刻。讲究饮食均衡，是小康社会太平世的追求，尚未进阶之前，餐食只能将就将就，没档次求取均衡营养。半世纪前落户甘榜的百姓，餐桌上常见清炒番薯叶。这便宜东西地里有的是，它生长快，有时挖了番薯再植，余下的番薯藤和叶子便打赏给猪爷们，人猪共享美食，堪称大联欢。那年头，番薯叶一般攀不上餐馆大堂，它是蚁民菜餸，菜市场里五分钱就一大把。谁料到它后来柳暗花明，闪亮跻身馆子菜谱，“阿公番薯叶”与“阿婆番薯叶”双双登堂入室，一路明媚风光。去年沧海地，今岁阡陌田，灰姑娘也有出头天。

过去许多人家的餐桌上，菜多而肉少，吃肉是一种念想。而今调门改了，少肉多菜成了主旋律，杂菜饭摊上不时听见冒自顾客口里的“少饭”诉求，暗示白米饭的地位已不似从前。糟糠的意涵压抑千年之后，与养生观念碰撞出火花，朝着转正的方向挪移了。岁月默默流转，糟糠也有登堂入室的一天。