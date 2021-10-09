“人常有事理不分的毛病…”

星云大师说：分享故事：一个人开车到加油站，停在全套服务区，三个工人快速迎接他。 第一位为他洗窗，第二位为他检查机油，第三位帮他量轮胎气压。 他们很快完成这些工作，收了钱后，这个人就把车开走了。三分钟后，他又开回来，三个工人又冲出来迎接他， 这个人说：“很不好意思，我想知道有没有人为我的车加油了呢？”三人面面相觑，原来匆忙间，大家都忘了加油。

疑情

如何把握重点，四点参考：

提疑情，探究竟：在生活中不断地探究为什么，能促使我们凡事多想。能够多多提起疑情，多多思考，再进一步地去芜存菁，我们就能知道，什么是我们的重点，什么又不是。 重估定，明事理：人常有事理不分的毛病，如果事理不分，处事就少了轻重缓急，那么，我们在很多事情上，就不能切入重点，重视重点。所以，事是怎么样的？理是怎么样的？一定要有自己的见解，自己的看法，能够重新估定价值，就能知道重点在哪里。 大胆想，小心做：胡适之先生曾说：“大胆的假设，小心的求证。”我们要大胆的思考，要广泛的收集资料，对事物的看法要扩大，但是做事要按部就班，要小心谨慎的做。这也是认知重点重要的部分。 去我执，求进步：我执太重的人，有时想法容易陷入偏激，如果想法偏激，做起事来就会独断独行，重点全无，最后只能自我受限。

说话

人生短暂，工作的时间有限，精神、体力、智慧更有限，如何在我们的事业、生活里面化繁为简，找到重点，这是每一个人都必须学习的。无论我们做什么，能够找到重点，不要繁复、拒绝重叠，不仅事情能处理好，自己的情绪也能管理好。

而在这方面，尤以说话的方法也非常重要，说话要把握重点，所谓：“话多不如话少，话少不如话好”，这也是人生处世要修的一堂课。

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