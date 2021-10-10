“你对人生的态度就是试金石…”

星云大师说：分享故事：亚历山大图书馆（位于埃及）在火灾中被毁，人们在废墟中发现残存的一本书，书没什么学术价值，一个穷学生以3个铜币的低价购得这本书。

穷学生经常把这本书拿出来翻阅。翻到后来，书脊里掉出小纸条，上面写着试金石的秘密：试金石是能把任何金属变成纯金的一种小鹅卵石。然而，一般的鹅卵石较冷，只有试金石摸起来是温暖的。穷学生获知秘密后，立即到海边寻找试金石。可是那些石头摸起来都是凉凉的。穷学生渐渐有些失望，他愤怒地把捡起来的鹅卵石朝大海深处扔去。他就这样日复一日、年复一年地在海边扔鹅卵石，而且扔的力气越来越大，鹅卵石也被越扔越远。

多年后的一天，穷学生捡到一块温暖的鹅卵石。然而，他已形成了到手就扔的习惯，当他意识到那是块温暖鹅卵石时，石已经被他扔到深海中。他懊恼地潜到海底，什么都找不到。

穷学生一无所获地回去。当时，国王摆擂台寻找全国力气最大的人，冠军将被封为伯爵！穷学生随着众人去看热闹，后来决定上台去比试，结果真的获得冠军，得到了国王的赏赐。

穷学生变成伯爵后，他感谢那本给他带来好运的书，决定把那本书重新装订并保存起来。他拆开书脊重新装订，却在书脊里发现加藏的另一张纸条，上面写着：“世界上没有真正的试金石，你对人生的态度就是试金石。当你老是抱怨没有机会时，或许机会真的到了手边你也把握不了。”

思想

人生的成长与价值的体现，不在于年龄的增长和职位的晋升，更重要的是思想修养、技能学养等诸多方面的“登高”。只有注重学习提高的人，才能始终站在人生的高地，领略人生世界的博大精深。 能够做好这样的思想修养，也能让我们在困难中，不因摔倒而不起。

英国小说家毛姆（William Maugham）说：“一经打击就灰心泄气的人，永远是个失败者。”因此，在学习的过程中，要能堪受委屈，内心才会生出力量；困难就是人生进步的踏脚石，是内在信心、志节的试金石。

冷暖

只是，人有百种，有些人立志，但因贫穷，直让英雄气短；有的人经不起苦难煎熬，因此改变意志。贫穷苦难其实也是人生成功的试金石，我们经得起贫穷，我们经得起苦难，自有柳暗花明又一村。

这个世间永远如一把秤，我们重了，秤砣就轻；我们轻了，秤砣就重。人难免会被人看得起、看不起，这是正常的世道人情，问题是我们能经得起这些人情冷暖吗？其实，尽管世间人情冷暖，令人伤感，只要自己健全，自能受人尊重。韩信曾受“胯下之辱”，后来不是仍能“筑坛拜将”吗？时间也是验证人心的试金石，我们不要让它来验别人，我们自己验证自己。

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