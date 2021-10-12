“人之惑，惑于私，除私则明…”

星云大师说：分享故事：唐朝人李景让事母至孝，敬宗初年官任淮南节度使，宣宗时官至太子少保，一生成就得力于母亲的教导。母亲郑氏光明磊落，识见高远，早年丧夫，家贫子幼，独自承担养育三个儿子的重担。

有一次，她家宅后的围墙下雨坍塌，发现里面埋藏了许多银两，郑氏焚香祷告说：“我听说‘无劳而获，身之灾也’（意思是不费劳力而有收获会给自身招来灾难），上天定是因为先夫在世时积善余庆，垂悯我家贫困，特赐这些钱财，但愿孩子们学问有成，这些财物我不敢动用。”于是将银两掩埋原处。

皇天不负有心人，后来果然如愿以偿，三个儿子景让、景温、景庄都进士及第。

郑氏教子极严，景让兄弟三人直到年老，犯错时还要挨受鞭打，事情过去了又欢喜如初。

景让担任浙西观察使时，曾因一时震怒将一位牙将（古代一种军衔）杖杀，将士们愤愤不平，意图兵变。母亲在大众面前斥责儿子：“你擅自使用刑罚，岂止上负天子，也使老母含羞九泉！”说罢举起鞭子就要抽打。将士们看到这种情景，都感动涕泣，上前劝止，代为谢罪，军心就此安定。

立身

生活中处事，我们要懂得哪些道理？三点分享：

一、不惑知其智：人之惑，惑于私；除私则明，明则自然智生。我们处世能够不迷不惑，自然有智。那要如何有智？唯有慎独。我们只有自己做到无愧于心，那么，我们的心就能像明镜一般，什么事情到了我们的跟前，就能有一个不偏不倚、公正行事的做法。

二、不避知其义：一个人遇到困难，如果他都能勇敢的担当，勇敢的面对，这样的人，就是讲道德、重义气。我们处世，要能不推诿，不塞责，尤其不会居功诿过，不把不好的推给别人，把好的往自己身上揽，能够如此，我们不仅能交到好的朋友，遇难时，也将得到别人的仗义帮助。

三、临财知其廉：人不忘廉耻，立身自不卑汙。在生活中，我们要做到“非份之财不取，应得之财也能舍”。能做到临财不苟得，我们为官，必然清廉，做人必然磊落。所谓“俭可养廉，廉则心清”，廉洁做人，心如明镜，光可鉴人。

习惯

古往今来，能成就大人者，必有共同点，那就是他们均由生活中的小处着手，守分、守忍、守道，点滴培养好习惯。这里面，有父母、老师的循循善诱，也有个人的自尊自律，这样才能慢慢圆满人格。 所谓良好的观念有很多，比如“一分耕耘、一分收获”、“只求付出、不求回报”等等，我们能够有意识地确立每一种好的观念，那就是一条条指向人生成就的路径。