“如果我们钱没了，但生命还在…”

星云大师说：分享故事：电影导演希治阁（Alfred Hitchcock，英国电影导演，被称为悬疑电影大师）年轻时，有一次在苏格兰山区迷路，他拖着疲惫身体往灯光处前进。希治阁敲开门向屋主人说明情况，希望能够借住一晚。

谁知屋主对他说：“我这儿不是旅店，为什么要让你住一晚？” 希治阁微笑说：“我只要问你三个问题，就可以证明这里是旅店。” 屋主不信说：“只要你能让我心服口服，我让你免费住一晚。” 希治阁提出他的第一个问题：“在你之前住在这里的是谁？”屋主答道：“我的父亲。”

希治阁继续第二个问题：“在你父亲之前，住在这里的又是谁呢？” 屋主答：“当然是我的祖父！” 希治阁接着问：“那么如果你不幸去世，这屋子又是谁的？” 屋主说：“我的儿子啊！”

希治阁笑着说：“这就对了，你也是暂时住在这儿，跟我一样是旅客。” 当晚，希治阁凭着机智说服了屋主，舒服地在屋里睡了一觉。

纪录

但也有的人无声无息的来去，来也不知为何而来？去也不知为何而去？就如旅馆，每天都有人来人往，难道他们一定都有目标吗？

然而，虽然人生只是宇宙的过客，但只要能掌握时间的人，就能拥有人生；会善用时间的人，就能懂得处理生命。举例说明：有的人留下很多的纪录，例如忠臣孝子、英雄游侠、奸刁恶棍、混世魔王等，他们有的为宇宙留下彩色，有的为人间留下恶名；有的把世界彩绘成天堂，有的把社会渲染成地狱。

从历史上看，历代的帝王重臣、学者专家、贪官污吏、江洋盗匪等，他们的所作所为，其实已经明显的展现出他们作品的优劣了。而我们，在为自己的一生写下纪录时，要的是什么？这是我们应思考的问题。

释怀

生命因为短暂，所以我们更应该万分珍贵，努力去活。过往都是云烟，所以要及时释怀得失，快乐生存。珍视生命，爱亲人、爱自己、爱生活、别在忧郁烦闷中消磨宝贵时光。想拥有就去努力，努力过后就不要太在乎结果。成功是付出的收获，失败也是正常的历练。而所有功名利禄实际是早早晚晚的一场云烟，真正拥有的是自己的心情，学会释怀，别妄自空折磨自己。

如果我们钱没了，但生命还在，一切都可以重来；如果爱走了，还有下一场花开；既然来到世上就不做懦夫，好好活一场，风雨不要去在乎。人没有任何理由，沉沦不起。