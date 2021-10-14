“知道自己从哪里来，才知道将来要到哪里去…”

星云大师说：分享故事：工程师小张常年四处奔波，出差是家常便饭。每次出差，他随身行李可繁可简，但必不可少的，是女儿的中文书。以前，无论是女儿在学校学的课本还是课外阅读的故事书，他都会同时买两本，一本女儿用，一本放在他的公文包里。后来电子书盛行，一本就可包罗万象，就简单多了。

只要有空在家，小张就会提议和女儿一起读一会儿中文书，这常让主要以英语作为沟通用语的女儿不胜其烦。最后，他们商量的结果是，每周固定时间一起看中文书，不需询问，更不允许拒绝，女儿也勉强接受。

他们看书的内容很随意，国内外的儿童文学书籍等都有，比如《肚子里的虫子》和《忠犬八公》等。女儿逐渐长大，小张也会推荐更多经典文学作品，比如《城南旧事》和《骆驼祥子》等。

小张的观念就是“传承”：要知道自己从哪里来，才能知道将来要到哪里去。他说，作为华人，大家有义务把中华文化传承下去，在孩子心中开出一片苗圃，让中华文化之美像一颗种子，生根、发芽、开花和结果。

断层

不管国家也好、团体也好、事业也好，到了人才断层时，就是衰败。如中国历代的皇帝，传承得人，则国泰民安；不得人，则民怨沸腾，天下大乱，皇朝毁于一旦。很多的老师，千辛万苦，就是为了找一个能讬付、传承的弟子，把他的风范、所学、德行，能够继续下去。

俗话说：“富不过三代”，因为富贵里面，养不出吃苦耐劳的继承人。他会认为一切都来得很自然，于是任意挥霍、乱用，不知来处艰难。所以要能知道传承，须先跟随老师学习十年、二十年。过去大多数传承成功的范例，都是心意相投，思想一致，品德、道行、学历都相契合的。

传承的条件，最重要的，不可以传给眷属、私人，不可以传给自己的所爱，要传给有公平、公正、公益、有量、有道德、有智慧、有公德心之人，抱持私心就不可以了。但看历史上，公天下和私天下的传承，其结果就有所不同。

种子

传承首重人的品质，等于一颗种子，你是好的种子呢？还是败种呢？长出来的结果是不一样的。所以过去做老师的，得天下英才而教之，人生一乐也。 天下父母万般的辛苦，就期盼着望子成龙；也有的老师在哪个地方一住几十年，就为了等待一位能接受他传承的人。如印度那烂陀寺的戒贤大师，年逾百岁，他奋力抵抗病魔，就为了等待玄奘的到来，把毕生所学的佛法传授予他，这是佛教里一则很美的传灯故事。

在佛教史里，凡是初学的学僧，你不能养深积厚，涵养自己的学问道德，对于能够接受传承的条件不具备，即使你当了传承得法的人，对于自己将来也要弘法传承，那就很困难了。